Експерти розповіли, де в будинку не варто ставити Wi-Fi роутер

Wi-Fi роутер – складний технічний пристрій, який є високочастотним приймачем, поєднаним з невеликим комп’ютером.





Є кілька нюансів щодо встановлення пристрою в будинок. Багато хто ставить апарат де попало, що може привести до не дуже гарних наслідків.

Найперше місце, де краще не ставити роутер, це те, в якому ви проводите більше всього часу. Наприклад, спальня або ваш робочий стіл. Нехай роутер буде в сусідній кімнаті або хоча б в 3-х метрах від того місця, в якому ви проводите максимальну кількість часу.

Так, ми живемо в світі високих частот, але чим далі активний передавач, тим менше радіохвиль, а це значить, що вони не можуть нашкодити організму.

Ми не будемо тут розводити суперечки, але нехай цей апарат не буде знаходитися поряд з вашим ліжком. Ми думаємо, це нормальна обережність.

Друге місце на яке потрібно поставити «залізне табу» – приміщення з високою вологістю: кухня або якесь підсобне приміщення в якому можуть готувати або працювати з водою.

Від частинок вологи може пройти коротке замикання, що може вивести з ладу пристрій і навіть стати причиною пожежі.

Також не варто встановлювати Wi-Fi прилад біля радіаторів і труб опалення.

Не варто ставити його і біля вікна. Якщо ваші вікна виходять на жваву вулицю, то роутер буде приймати багато зайвих сигналів від смартфонів людей, які просто йдуть повз.

Від цього може знизитися швидкість інтернету, а сам пристрій може безглуздо нагріватися і споживати зайву енергію. Найкраще місце для розміщення Wi-Fi модему – середина будинку або квартири.

Також не варто закривати роутер чим-небудь. В процесі роботи пристрій може сильно нагріватися і йому важлива хороша вентиляція і тверда рівна поверхня. Теж саме і з блоком живлення – він не повинен бути чимось завалений.

PS. Також не забувайте хоча б раз в кілька місяців перезавантажувати Wi-Fi роутер (досить просто вимкнути і включити блок живлення). Маніпуляція дозволить скинути тимчасовий кеш і провести перепідключення до провайдера, що сприятливо позначиться на якості сигналу.

Також, раз в три місяці оглядайте блок живлення на предмет можливого впливу високої температури. Якщо на блоці живлення є сліди оплавлення або запах паленої пластмаси, то такий блок потрібно замінити.