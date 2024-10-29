Телефон не встигає навіть показати дзвінок: українцям дзвонять з невідомих номерів

Багато абонентів знайомі з ситуацією, коли невідомі телефонують і моментально скидають виклик. Однак у неї є різновид – смартфон не встигає відобразити вхідний дзвінок, а відразу показує його в списку пропущених.

Нерідко за цим стоять телефонні шахраї та спамери, які поспішають обдзвонити якомога більше потенційних жертв. Їхня головна мета – зацікавити абонента і дати їм номер, на який можна передзвонити. При цьому для аферистів неважливо, чи є у жертви реальна можливість взяти слухавку чи ні. Розрахунок іде саме на те, що абонент побачить пропущений.

Найчастіше настільки швидкий дзвінок здійснюється за допомогою спеціальних програм. У неї зловмисники вбивають список номерів зі своєї бази даних, які вони могли купити або роздобути за допомогою злому, а потім роботи автоматично обдзвонюють цей список. Дзвінок завершується настільки швидко, наскільки це можливо, щоб його наявність була зареєстрована телефоном. Далі шахраям залишається чекати, коли жертва зробить дзвінок у відповідь.

Навіщо шахраї залишають пропущені виклики?

Дзвінок у списку пропущених часто змушує абонентів зацікавитися або захвилюватися. Багато хто очікує виклику від кур’єра, колеги, замовника або покупця за оголошенням, тому може прийняти дзвінок від шахраїв за нього. А щоб з’ясувати напевно, чи був виклик важливим, абонентам доводиться передзвонювати на невідомий номер.

Подальший розвиток подій може відрізнятися залежно від того, хто саме телефонував:

Якщо номер належить шахраям, то варіантів кілька. Перший – аферисти представляться співробітниками будь-якої компанії (банку, Держпослуг, поліції тощо) і повідомлять, що намагалися зв’язатися з абонентом з важливого питання. Далі в хід йде одна з шахрайських схем, у більшості з яких від жертви вимагають повідомити секретний код з SMS або інші особисті дані. Другий варіант – абонент потрапить на платну лінію, де з нього утримуватиметься сума за кожну хвилину очікування.

Якщо телефонують спамери і рекламні відділи компанії, то абонент відбудеться лише витраченим часом, оскільки йому, найімовірніше, спробують нав’язати товар або послугу.

Нерідко такі «фантомні» пропущені дзвінки приходять по кілька штук. Так шахраї створюють видимість терміновості, щоб абонент з більшою ймовірністю захотів зателефонувати і дізнатися, в чому ж справа.

Чому телефон відображає вхідні дзвінки як пропущені?

Не завжди причиною того, що дзвінок одразу потрапляє в пропущені, стають шахраї або спамери. Наприклад, якщо не проходить вхідний виклик від контактів або знайомих номерів, проблема найчастіше в неполадках із телефоном. Так, причини можуть бути такими:

Тимчасовий збій телефону – вирішується перезавантаженням пристрою або оновленням програмного забезпечення через налаштування.

Увімкнений режим «Не турбувати» або «Режим польоту». Поки вони активні, вхідні дзвінки відображатимуться як пропущені.

Проблеми з типом мережі. Через тимчасові неполадки зі зв’язком (наприклад, через високе навантаження на мережу) дзвінки можуть не приходити, а одразу висіти в пропущених. Виправити проблему можна, якщо в налаштуваннях SIM-карти змінити бажаний тип мережі на інший, наприклад, з 4G на 3G.

На телефоні ввімкнено переадресацію – відключити її можна через налаштування викликів.

Увімкнено заборону на вхідні виклики – її також можна деактивувати в налаштуваннях програми для дзвінків.

Була встановлена стороння дзвонилка, яка працює неправильно – необхідно видалити її і скористатися стандартним додатком.

Важливо знати і пам’ятати!