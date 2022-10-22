На что обращать внимание при выборе ssd диска?
На смену устаревшим HDD дискам пришли более новые и усовершенствованные модели SSD. Главными их преимуществами по сравнению с предшественниками являются более высокая скорость чтения и записи данных, компактные размеры, благодаря чему они используются и в ультрабуках, стабильность работы.
SSD диск представляет собой устройства для данных – их хранения, чтения, записи. По своей работе такое электроника схожа с обычным флеш-накопителем. Устройство состоит из:
- Печатной платы.
- Контроллера.
- Интерфейса для подключения к ПК.
Какие параметры важны при выборе SSD диска?
Если Вы хотите купить SSD диск, то рекомендуется проанализировать главные параметры, чтобы не пожалеть о своей покупке в будущем.
К базовым и наиболее важным характеристикам стоит отнести:
Форм фактор
Наиболее распространенным вариантом является 2,5 дюймовые накопители. Это обусловлено тем, что именно такой формат является необходимым для использования в ультра компактных моделях ноутбуков. Такой диск можно установить, как на новые ноутбуки, так и на устаревшие лэптопы, в которых ранее использовались устаревшие HDD. Интерфейс. Наиболее часто встречаются модели с интерфейсами SATA, PCle, mSATA.
Вторым по распространению форматом является PCI Express. Такое накопители устанавливаются на материнской плате при наличии свободного слота PCle.
Есть еще один формат SDD накопителя – M.2 SSD. По своему внешнему виду эти устройства очень похожи на планки материнской платы. По своим габаритам они являются самыми компактными.
Флеш память, которая используется в накопителях
Стоит отметить, что продолжительность службы любого типа накопителя во многом зависит от того, какой тип памяти используется. В большинстве моделей используется технология NAND, которая дает возможность хранить информацию на диске без внешнего источника питания.
Наиболее распространенными типами памяти являются:
- MLC.
- TLC.
- QLC.
Каждый из перечисленных имеет разное время стирания, количество бит, которые можно записать в одну ячейку и разное количество циклов перезаписи. Из перечисленных наибольшее количество циклов перезаписей у MLC – 3000.
Срок службы SSD накопителей
Продолжительность службы устройств зависит от двух параметров – количества бит, которые можно записать в одну ячейку, и количества перезаписи. Наиболее выносливыми являются модели MLC. Но и стоимость таких устройств значительно выше. Наиболее доступными являются QLC, но в то же время они имеют наименьший ресурс.
Скорость записи и чтения данных
Эти показатели будут зависеть от следующих параметров:
- Интерфейса подключения. К примеру, SATA III имеет скорость около 500-600 Мб/сек, а PCle 3.0 – до 1 Гбит/сек.
- Степень наполненности накопителя. Некоторые модели не рекомендуется заполнять более, чем на 70%. Наилучшие показатели скорости будут наблюдаться при заполненном объеме на 50% или менее.
- Количество файлов, которые необходимо записать и их объем. Чем больше файлов, тем длительнее будет процесс. Это связано с тем, что запись каждого документа будет требовать инициализации запуска, на что требуется время. Если же необходимо записать 1 файл с объемом 20Гб, это будет происходит значительно быстрее, поскольку будет использоваться максимальная скорость без прерываний.
Объем памяти
На рынке представлено огромное количество моделей, как доступных, так и премиальных. Помимо представленных выше характеристик, в SSD дисках может существенно отличаться и память.
Наиболее бюджетными моделями являются диски с возможностью записи до 120 Гб.
Средним значением является 500 Гб. Такой диск позволит хранить небольшую библиотеку игр или фотографий, другие важные документы.
Наиболее дорогими являются диски с объемом 1 Тб и более. Такие накопители можно использовать для профессиональной работы с медиафайлами, хранения внушительной медиатеки.
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