На что обращать внимание при выборе ssd диска?

На смену устаревшим HDD дискам пришли более новые и усовершенствованные модели SSD. Главными их преимуществами по сравнению с предшественниками являются более высокая скорость чтения и записи данных, компактные размеры, благодаря чему они используются и в ультрабуках, стабильность работы.

SSD диск представляет собой устройства для данных – их хранения, чтения, записи. По своей работе такое электроника схожа с обычным флеш-накопителем. Устройство состоит из:

Печатной платы.

Контроллера.

Интерфейса для подключения к ПК.

Какие параметры важны при выборе SSD диска?

Если Вы хотите купить SSD диск, то рекомендуется проанализировать главные параметры, чтобы не пожалеть о своей покупке в будущем.

К базовым и наиболее важным характеристикам стоит отнести:

Форм фактор

Наиболее распространенным вариантом является 2,5 дюймовые накопители. Это обусловлено тем, что именно такой формат является необходимым для использования в ультра компактных моделях ноутбуков. Такой диск можно установить, как на новые ноутбуки, так и на устаревшие лэптопы, в которых ранее использовались устаревшие HDD. Интерфейс. Наиболее часто встречаются модели с интерфейсами SATA, PCle, mSATA.

Вторым по распространению форматом является PCI Express. Такое накопители устанавливаются на материнской плате при наличии свободного слота PCle.

Есть еще один формат SDD накопителя – M.2 SSD. По своему внешнему виду эти устройства очень похожи на планки материнской платы. По своим габаритам они являются самыми компактными.

Флеш память, которая используется в накопителях

Стоит отметить, что продолжительность службы любого типа накопителя во многом зависит от того, какой тип памяти используется. В большинстве моделей используется технология NAND, которая дает возможность хранить информацию на диске без внешнего источника питания.

Наиболее распространенными типами памяти являются:

MLC.

TLC.

QLC.

Каждый из перечисленных имеет разное время стирания, количество бит, которые можно записать в одну ячейку и разное количество циклов перезаписи. Из перечисленных наибольшее количество циклов перезаписей у MLC – 3000.

Срок службы SSD накопителей

Продолжительность службы устройств зависит от двух параметров – количества бит, которые можно записать в одну ячейку, и количества перезаписи. Наиболее выносливыми являются модели MLC. Но и стоимость таких устройств значительно выше. Наиболее доступными являются QLC, но в то же время они имеют наименьший ресурс.

Скорость записи и чтения данных

Эти показатели будут зависеть от следующих параметров:

Интерфейса подключения. К примеру, SATA III имеет скорость около 500-600 Мб/сек, а PCle 3.0 – до 1 Гбит/сек.

Степень наполненности накопителя. Некоторые модели не рекомендуется заполнять более, чем на 70%. Наилучшие показатели скорости будут наблюдаться при заполненном объеме на 50% или менее.

Количество файлов, которые необходимо записать и их объем. Чем больше файлов, тем длительнее будет процесс. Это связано с тем, что запись каждого документа будет требовать инициализации запуска, на что требуется время. Если же необходимо записать 1 файл с объемом 20Гб, это будет происходит значительно быстрее, поскольку будет использоваться максимальная скорость без прерываний.

Объем памяти

На рынке представлено огромное количество моделей, как доступных, так и премиальных. Помимо представленных выше характеристик, в SSD дисках может существенно отличаться и память.

Наиболее бюджетными моделями являются диски с возможностью записи до 120 Гб.

Средним значением является 500 Гб. Такой диск позволит хранить небольшую библиотеку игр или фотографий, другие важные документы.

Наиболее дорогими являются диски с объемом 1 Тб и более. Такие накопители можно использовать для профессиональной работы с медиафайлами, хранения внушительной медиатеки.