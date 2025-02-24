Криве дзеркало: чому iPhone критикують, а Android ідеалізують?
Помітив одну цікаву тенденцію: хоч би скільки власники iPhone лаяли Android-смартфони за рекламу, погану оптимізацію — критика Apple завжди звучить голосніше.
iPhone 16e тільки з’явився, але вже породив купу мемів і обзавівся клеймом «дорогого і непотрібного».
При цьому вихід будь-якого недорогого (або середньо-сегментного) Android-смартфону жодного разу не викликав таких обговорень.
Подвійні стандарти – це дуже зручно
Хто з вас знає, як виглядає останній iPhone? Напевно, всі навіть ті, хто ніколи не користувався цими смартфонами.
Знаходити вади в тому, що популярно, — нормальна реакція людини, яка думає.
Але ті ж люди, які в коментарях сміються над принципами iOS та іншими очевидними мінусами, вважають за краще не помічати вад своїх смартфонів:
Смартфон гальмує із коробки?
— Ну, це тому, що недорогий, що ви хотіли?
Камера погано знімає?
— Для фото маю фотоапарат, а смартфон — щоб дзвонити.
Півроку немає оновлень?
— Оновлення лише шкодять, я їх взагалі вимкнув.
Повно вбудованої реклами?
— Зате теми можна змінювати.
Уявіть, що було б, якби один із цих мінусів був у iPhone.
iPhone – це для понтів
О, це улюблений аргумент. Будь-яка людина з iPhone абсолютно точно купила його заради статусу, хоча більшість користувачів беруть Apple просто тому, що звикли.
При цьому ніхто не зауважує, що флагмани на Android давно коштують так само дорого, а гнучкі смартфони — і того більше.
Чому тих, хто купив Samsung Galaxy S25 Ultra на старті продажів, ніхто не звинуватить у марнотратстві. Чи це інше? (багатозначно посміхаюся).
Айфони найчастіше беруть у кредит
Після роботи в сервісі ремонту я кілька років працював у великій торговій мережі. Написав колишнім колегам і попросив про послугу: Чи можете поділитися статистикою покупок смартфонів останнім часом? Які частіше беруть на виплату?
— Смартфони на Android — близько 58% загальної кількості проданих моделей. 42% – iPhone, iPad та навушники AirPods.
Тому жарти про айфон у кредит теж не мають під собою ґрунту.
Користувачам iPhone мені теж є що сказати
Не треба думати, що я обійду стороною стереотипи протилежного табору, адже їх теж достатньо, а я намагаюся бути об’єктивним.
“Камери в iPhone краще”.
– Ні. У плані зйомки будь-який китайський флагман (Oppo, Vivo, Xiaomi, OnePlus) покаже найкращий результат. У плані відео – згоден.
«В Android-смартфоні завжди потрібно щось налаштовувати, доробляти, а з коробки скористатися важко».
– Ні. Будь-яке доопрацювання можливе, але не обов’язкове. Наприклад, якщо користувач недорогого смартфона Xiaomi не хоче встановлювати функції флагманів , він може цього не робити.
А ось якщо користувач iPhone захоче змінити щось у принципах роботи системи, у нього не буде такої можливості.
“Нормальна екосистема є тільки у Apple”.
— Практично всі виробники (Samsung, Huawei, Xiaomi) у своїх флагманських пристроях вже вбудовують можливості, близькі до функцій екосистеми Apple. Працює не гірше, хоч і з застереженнями.
Замість підсумку
Читаючи докази за і проти iPhone 16e, я дійшов висновку: критика завжди йде через призму емоцій, а похвала через здоровий глузд.
Але якщо прибрати з рівняння про iPhone лише одну деталь — ціну, то емоції затихнуть, і залишиться лише порівняння. Виходить, що iPhone не люблять через його вартість. Але чому такої реакції немає на Ferrari, Rolls-Royce?
Можливо, тому, що це щось надхмарне, недосяжне. А айфон — ось він у сусідньому магазині. І вибрати його страшно… А раптом там і справді є плюси.
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