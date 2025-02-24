Криве дзеркало: чому iPhone критикують, а Android ідеалізують?

Помітив одну цікаву тенденцію: хоч би скільки власники iPhone лаяли Android-смартфони за рекламу, погану оптимізацію — критика Apple завжди звучить голосніше.

iPhone 16e тільки з’явився, але вже породив купу мемів і обзавівся клеймом «дорогого і непотрібного».

При цьому вихід будь-якого недорогого (або середньо-сегментного) Android-смартфону жодного разу не викликав таких обговорень.

Подвійні стандарти – це дуже зручно

Хто з вас знає, як виглядає останній iPhone? Напевно, всі навіть ті, хто ніколи не користувався цими смартфонами.

Скільки айфонів на фотографії? (Знято на Xiaomi 14)

Знаходити вади в тому, що популярно, — нормальна реакція людини, яка думає.

Але ті ж люди, які в коментарях сміються над принципами iOS та іншими очевидними мінусами, вважають за краще не помічати вад своїх смартфонів:

Смартфон гальмує із коробки?

— Ну, це тому, що недорогий, що ви хотіли?

Камера погано знімає?

— Для фото маю фотоапарат, а смартфон — щоб дзвонити.

Півроку немає оновлень?

— Оновлення лише шкодять, я їх взагалі вимкнув.

Повно вбудованої реклами?

— Зате теми можна змінювати.

Уявіть, що було б, якби один із цих мінусів був у iPhone.

iPhone – це для понтів

О, це улюблений аргумент. Будь-яка людина з iPhone абсолютно точно купила його заради статусу, хоча більшість користувачів беруть Apple просто тому, що звикли.

Такий айфон теж є ознакою успішності?

При цьому ніхто не зауважує, що флагмани на Android давно коштують так само дорого, а гнучкі смартфони — і того більше.

Чому тих, хто купив Samsung Galaxy S25 Ultra на старті продажів, ніхто не звинуватить у марнотратстві. Чи це інше? (багатозначно посміхаюся).

Айфони найчастіше беруть у кредит

Після роботи в сервісі ремонту я кілька років працював у великій торговій мережі. Написав колишнім колегам і попросив про послугу: Чи можете поділитися статистикою покупок смартфонів останнім часом? Які частіше беруть на виплату?

— Смартфони на Android — близько 58% загальної кількості проданих моделей. 42% – iPhone, iPad та навушники AirPods.

Тому жарти про айфон у кредит теж не мають під собою ґрунту.

Користувачам iPhone мені теж є що сказати

Не треба думати, що я обійду стороною стереотипи протилежного табору, адже їх теж достатньо, а я намагаюся бути об’єктивним.

“Камери в iPhone краще”.

– Ні. У плані зйомки будь-який китайський флагман (Oppo, Vivo, Xiaomi, OnePlus) покаже найкращий результат. У плані відео – згоден.

Портретний режим на Xiaomi 14 та iPhone 14 Pro Max

«В Android-смартфоні завжди потрібно щось налаштовувати, доробляти, а з коробки скористатися важко».

– Ні. Будь-яке доопрацювання можливе, але не обов’язкове. Наприклад, якщо користувач недорогого смартфона Xiaomi не хоче встановлювати функції флагманів , він може цього не робити.

А ось якщо користувач iPhone захоче змінити щось у принципах роботи системи, у нього не буде такої можливості.

“Нормальна екосистема є тільки у Apple”.

— Практично всі виробники (Samsung, Huawei, Xiaomi) у своїх флагманських пристроях вже вбудовують можливості, близькі до функцій екосистеми Apple. Працює не гірше, хоч і з застереженнями.

Замість підсумку

Читаючи докази за і проти iPhone 16e, я дійшов висновку: критика завжди йде через призму емоцій, а похвала через здоровий глузд.

Але якщо прибрати з рівняння про iPhone лише одну деталь — ціну, то емоції затихнуть, і залишиться лише порівняння. Виходить, що iPhone не люблять через його вартість. Але чому такої реакції немає на Ferrari, Rolls-Royce?

Можливо, тому, що це щось надхмарне, недосяжне. А айфон — ось він у сусідньому магазині. І вибрати його страшно… А раптом там і справді є плюси.