Як самостійно очистити внутрішню пам’ять на смартфоні на Android

Чищення пам’яті на телефоні потрібно проводити раз на кілька місяців навіть у тому випадку, якщо на вашому пристрої її дуже багато. Ви і уявити собі не можете, скільки місця займають тимчасові файли та інше сміття. Саме тому ми підготували матеріал, у якому докладно розповідаємо про те, як самостійно очистити внутрішню пам’ять на Android-смартфоні.





Перенесення файлів на зовнішній носій

Під зовнішнім носієм мається на увазі microSD-карта. Це чудовий спосіб звільнити простір на внутрішньому накопичувачі. Правда, перемістити з його допомогою програми не вийде, оскільки на багатьох сучасних телефонах програми можуть зберігатися лише у внутрішній пам’яті. Тим не менш, для музики, відео та зображень цей спосіб підійде.

Відкриваємо менеджер файлів. Переходимо у внутрішню пам’ять пристрою. Знаходимо об’єкт, який потрібно перемістити (відео, фото чи аудіофайл). Тиснемо “Вирізати”. Переходимо до розділу з microSD. Вставляємо об’єкт у потрібному місці. Все тепер файл зберігається на флешці, а не засмічує постійну пам’ять.

Перенесення файлів на хмару

Якщо у вас немає флешки, а звільнити пам’ять треба, можна скористатися хмарним сховищем. Наприклад, Google Disk. Більшість сервісів пропонують кілька ГБ безкоштовно, цього вистачить для того, щоб скинути відео або фото.

Все, що потрібно зробити – завантажити потрібний клієнт з офіційного магазину Google Play, натиснути “Завантажити файл” та вибрати об’єкт, який ви хочете помістити у хмару.

Очищення кешу

Ще один спосіб звільнити пару сотень мегабайт – почистити кеш. Це файли, які зберігають інформацію. Наприклад, браузер зберігає дані про сторінки, які ви відвідували, щоб вони швидше завантажувалися. Окремо такі файли займають небагато місця, але разом можуть відхопити левову частку накопичувача.

Переходимо в “Налаштування”. Шукаємо розділ “Додатки”. Почергово натискаємо на кожну програму і в меню вибираємо “Очистити кеш”.

За допомогою сторонніх додатків

Варіант для лінивих. Якщо ви не хочете проводити всі вищезгадані операції вручну, можна просто завантажити одну з багатьох програм для очищення пам’яті з магазину. Вона виконає ті ж дії, що вказані вище, але тільки автоматично.

Щоправда, є один нюанс — такі програми найчастіше йдуть з величезною кількістю реклами, а деякі видаляють дані, які потрібні смартфону для нормальної роботи. За підсумками виходить, що після використання програми телефон починає працювати повільніше, ніж раніше. Тому рекомендуємо очищати пам’ять вручну. Так надійніше.