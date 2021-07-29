Набрид старий планшет: 10 ідей використати його з користю в побуті

Коли ви вирішили струсити пил зі старого планшета, постає питання, що з ним можна зробити. Звичайно, є варіанти здати за програмою Trade-in або просто утилізувати, але ми пропонуємо знайти для нього інше призначення. Ось кілька сценаріїв використання старого планшета.





Колись ваш планшет був багатозадачним гаджетом, але з кожним новим оновленням ОС він стає повільніше, а потім перестає підтримувати нові версії. Однак, якщо зробити з нього однозадачний пристрій, є шанс, що він ще довго вам прослужить. Отже, що можна зробити?

1. Перетворити в цифрову фоторамку

Так, планшет споживає більше енергії, ніж спеціалізовані пристрої, призначені для демонстрації фотографій і працюють від батарейок. Але, з іншого боку, на них ще потрібно витратитися, а планшет вже у вас є. До того ж запускати його можна не в режимі 24/7, а, наприклад, коли у вас гості.

2. Використовуйте як кулінарну книгу

Якщо ви готуєте дома, видаліть з планшета всі додатки, які не пов’язані з приготуванням їжі, помістіть девайс на зручну підставку, підключіть його до джерела живлення і використовуйте щоразу, коли захочете що-небудь приготувати – запускайте відеорецепт або відкривайте текстову версію. В останньому випадку варто відключити автоблокування екрану.

3. Перетворіть в кухонний телевізор

Якщо ви проводите багато часу на кухні, то напевно замислювалися про покупку невеликого телевізора. Ваш старий планшет може стати його зручною заміною. За часів сервісів потокової передачі відео ви можете дивитися фільми і серіали онлайн.

Тільки майте на увазі, iPad 4 і більш ранні версії підтримують максимум iOS 9 і зажадають трохи більше зусиль, щоб завантажити робочий додаток. Доведеться встановлювати їх через стару версію iTunes на ПК (яку ще потрібно пошукати). Крім того, плеєр не підтримує субтитри, а відносно нові додатки не працюють на старій машині – доведеться заходити через браузер.

4. Дивіться фільми без доступу до інтернету

Також можна очистити старий планшет від непотрібних файлів і завантажувати на нього фільми і серіали, щоб дивитися їх потім автономно, без доступу до мережі. Деякі додатки дозволяють по підписці закачувати контент в пам’ять пристрою. Це виручить вас в літаку або у відпустці, де поганий зв’язок. До того ж, якщо планшет вам потрібен в дорозі тільки для розваг, то краще взяти старий гаджет – його не так прикро пошкодити або втратити.

5. Перетворіть в систему відеоспостереження

Якщо ви розглядаєте можливість встановлення системи домашніх камер безпеки, то майте на увазі: додатки для управління ними можна поставити на планшет і отримувати доступ до трансляцій в реальному часі. Так ви не будете додатково навантажувати свій новий пристрій.

Помістіть планшет в найбільш зручне місце і залиште додаток відеоспостереження відкритим. Кожен раз, коли ви хочете перевірити, що відбувається в дитячій, досить буде одного торкання екрана. Або включіть голосовий помічник, налаштуйте голосову команду для запуску програми і навіть чіпати дисплей не доведеться.

6. Використовуйте для читання новин

Можна використовувати планшет замість газети – залиште на ньому новинні програми та RSS, налаштуйте стрічку і читайте свіжі новини в своє задоволення на великому екрані. Знову ж таки, їх вам може читати і голосовий помічник, якщо руки будуть зайняті чимось іншим.

7. Використовуйте як книгу

Так, в порівнянні з електронною книгою, планшет не дозволяє зосередитися на читанні – там багато всього відволікаючого. Повідомлення, що з’являються щохвилини, можливість ділитися уривками з книг в соціальних мережах, всі програми на головному екрані … Але якщо це старий девайс, видаліть всі програми, крім «читалок», вимкніть повідомлення – відтепер ваш планшет є спеціалізованим пристроєм для читання книг Дозвольте собі змінити тільки одне налаштування: включати і вимикати нічний режим.

8. Використовуйте як інтерактивну дитячу книгу

Старий планшет також допоможе вашим дітям вивчати інтерактивні книги. Існує безліч інтерактивних дитячих книг для iOS і Android – це окремі програми, які потрібно встановити з магазину додатків. До речі, більшість з них працюють і на старих версіях ОС. Дітям сподобаються анімовані персонажі та міні-ігри. У деяких книгах є інтерактивні елементи, що реагують на дотики, в інших – можливості відтворення аудіоконтенту, а в якихось ви зможете зіграти роль одного з персонажів.

9. Перетворіть в аудіокнигу

Незважаючи на вік вашого планшета, динаміки в ньому напевно працюють. Так що пристрій можна використовувати в якості основного джерела аудіокниг. Є маса програм для їх прослуховування, також аудіоконтент зараз є в основних сервісах для читання.

10. Зробіть розумний холодильник

Якщо купити спеціальний магнітний чохол, можна прикріпити планшет до холодильника – так можна замінити розумний холодильник з вбудованим дисплеєм. Залиште на планшеті додаток для складання списку покупок – можна вносити в нього продукти, які закінчилися і синхронізувати з програмою на смартфоні, щоб в магазині завжди бачити, що потрібно купити.