Яким має бути смартфон для відеоблогера
Ведення відеоблогів – заняття цікаве та прибуткове за умови великої кількості підписників і переглядів. Цей напрямок з’явився після появи смартфонів, які мають необхідні функції, насамперед якісну зйомку та обробку відеоматеріалів.
Характеристики гаджетів для блогерів
У порівнянні зі звичайними камерами смартфони мають безперечні переваги – компактність, легкість і мобільність. Почати онлайн-трансляцію або запис блогер може будь-якої хвилини. Смартфони – ідеальна техніка для того, щоб на ходу додавати історії до соціальних мереж або передавати відео потоком у реальному часі.
Контент блогу має бути якісним, тому особливу увагу слід приділити оптичному набору у смартфоні та характеристикам камер. Багатофункціональні та доступні за ціною смартфони у Чернівцях представлені в асортименті, що дозволяє підібрати модель для ведення відеоблогу в Інстаграмі, Тік-Тоці, на Ютубі та інших майданчиках.
Оптичні набори
Сучасні смартфони оснащуються оптичними наборами, до яких залежно від моделі входять:
- Ширококутний об’єктив для широких кадрів. За наявності додаткового надширококутного об’єктива можна робити панорамні знімки та фільмувати великі групи людей.
- Телеоб’єктив для зйомки зі збільшенням (з вузьким охопленням).
- Датчик для нічної зйомки, що дозволяє у темряві або за слабкого освітлення отримувати чіткі кадри.
- Чорно-білий сенсор для зйомок з високою різкістю, глибокими тінями та відблисками.
- Сенсор для аналізу глибини кадрів (додатковий). Допомагає основним камерам встановити правильну глибину кадрів.
У смартфонах бюджетного класу камери працюють незалежно одна від одної, а власник просто вибирає необхідний варіант у режимі фото. У дорожчих смартфонах модулі пов’язані. Кількість камер не є критичним показником – основною є якість знятого матеріалу.
Діафрагма
Діафрагмі для отримання якісних кадрів необхідне світло. У популярних моделей смартфонів показник світлосили становить приблизно f/1.5.
Діагональ матриці
Параметр вказується в дробах дюйма, тому сенсор 1/2.6″ менше за той, що має 1/2.3″. При діагоналях більшого розміру якість матеріалу краща.
Фокусна відстань
Є фізичною характеристикою оптичної системи. За великої фокусної відстані розмір предметів буде більшим, але кут огляду меншим.
Оптична стабілізація
Встановлюється спеціальними алгоритмами. За наявності оптичної стабілізації якість відзнятого матеріалу в рази вище, оскільки камера отримує необхідну кількість світла.
Додаткові характеристики
Важливим чинником є якісний софт, у якому враховується потенціал оптичного набору. Відмінними характеристиками програмного забезпечення славляться смартфони Apple та інших виробників, які представлені у каталозі Алло.юа у Чернівцях моделями різної вартості.
Смартфон для відеоблогера також повинен мати високий рівень захисту від зовнішніх факторів, ємну акумуляторну батарею, різні канали зв’язку. Оптимальний варіант – модель на дві СІМ-карти.
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