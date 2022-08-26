Яким має бути смартфон для відеоблогера

Ведення відеоблогів – заняття цікаве та прибуткове за умови великої кількості підписників і переглядів. Цей напрямок з’явився після появи смартфонів, які мають необхідні функції, насамперед якісну зйомку та обробку відеоматеріалів.





Характеристики гаджетів для блогерів

У порівнянні зі звичайними камерами смартфони мають безперечні переваги – компактність, легкість і мобільність. Почати онлайн-трансляцію або запис блогер може будь-якої хвилини. Смартфони – ідеальна техніка для того, щоб на ходу додавати історії до соціальних мереж або передавати відео потоком у реальному часі.

Контент блогу має бути якісним, тому особливу увагу слід приділити оптичному набору у смартфоні та характеристикам камер. Багатофункціональні та доступні за ціною смартфони у Чернівцях представлені в асортименті, що дозволяє підібрати модель для ведення відеоблогу в Інстаграмі, Тік-Тоці, на Ютубі та інших майданчиках.

Оптичні набори

Сучасні смартфони оснащуються оптичними наборами, до яких залежно від моделі входять:

Ширококутний об’єктив для широких кадрів. За наявності додаткового надширококутного об’єктива можна робити панорамні знімки та фільмувати великі групи людей.

Телеоб’єктив для зйомки зі збільшенням (з вузьким охопленням).

Датчик для нічної зйомки, що дозволяє у темряві або за слабкого освітлення отримувати чіткі кадри.

Чорно-білий сенсор для зйомок з високою різкістю, глибокими тінями та відблисками.

Сенсор для аналізу глибини кадрів (додатковий). Допомагає основним камерам встановити правильну глибину кадрів.

У смартфонах бюджетного класу камери працюють незалежно одна від одної, а власник просто вибирає необхідний варіант у режимі фото. У дорожчих смартфонах модулі пов’язані. Кількість камер не є критичним показником – основною є якість знятого матеріалу.

Діафрагма

Діафрагмі для отримання якісних кадрів необхідне світло. У популярних моделей смартфонів показник світлосили становить приблизно f/1.5.

Діагональ матриці

Параметр вказується в дробах дюйма, тому сенсор 1/2.6″ менше за той, що має 1/2.3″. При діагоналях більшого розміру якість матеріалу краща.

Фокусна відстань

Є фізичною характеристикою оптичної системи. За великої фокусної відстані розмір предметів буде більшим, але кут огляду меншим.

Оптична стабілізація

Встановлюється спеціальними алгоритмами. За наявності оптичної стабілізації якість відзнятого матеріалу в рази вище, оскільки камера отримує необхідну кількість світла.

Додаткові характеристики

Важливим чинником є якісний софт, у якому враховується потенціал оптичного набору. Відмінними характеристиками програмного забезпечення славляться смартфони Apple та інших виробників, які представлені у каталозі Алло.юа у Чернівцях моделями різної вартості.

Смартфон для відеоблогера також повинен мати високий рівень захисту від зовнішніх факторів, ємну акумуляторну батарею, різні канали зв’язку. Оптимальний варіант – модель на дві СІМ-карти.