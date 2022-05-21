Що робити, якщо вдома зник інтернет: покрокова інтсрукція

1. Перевірити чи доступні інші сайти та ресурс провайдера. Якщо недоступний як сайт провайдера, так і інші, то проблема не стосується якогось конкретного сайту;





2. Спробувати зачекати кілька хвилин. Короткочасна втрата зв’язку має місце у будь-якого домашнього провайдера;

3. Бажано перевірити, чи немає доступу до мережі з іншого пристрою, який підключено до роутера;

4. Пробуємо перезавантажити Wi-Fi роутер. Досить просто вимкнути та включити блок живлення;

5. Звіряємо налаштування Wi-Fi роутера з інструкцією від провайдера. Бажано мати під рукою таку шпаргалку, тому що бувають ситуації, коли налаштування роутера злітають;

6. Перевіряємо справність вхідного кабелю до Wi-Fi роутера. А раптом кішка погризла?

Якщо нічого не допомагає, то вибираємо “дзвінок другові”, тобто провайдеру. Якщо проблема у них, вас сповістять. Якщо проблема у вас, то провайдер допоможе вирішити питання, наприклад, проведе серію віддалених тестів.