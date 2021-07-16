Як дізнатися зношення батареї будь-якого Android-смартфона і її реальну ємність

Лише мала частина виробників смартфонів дозволяє користувачам, без встановлення додаткових додатків, з’ясувати як багато корисної ємності втратив акумулятор смартфона за час використання.





Безумовно, найточнішим способом з’ясувати це був, є і буде залишатися USB тестер, але на жаль він є далеко не у всіх.

На другому (за популярністю) місці розташувалися численні програми типу «AccuBattery», яким, для отримання зразкових результатів, потрібно зняти показання декількох циклів заряду / розряду смартфона. Тобто отримати правдиву інформацію прямо тут і прямо зараз у вас не вийде.

Тому ми вирішили створити цю статтю, прочитавши яку, ви легко зможете з’ясувати зношення акумулятора вашого гаджета, з похибкою 2-3% (точніше тільки в сервісах на професійному обладнанні і софті).

Перед початком зазначимо, що нічого складного в цьому процесі немає, від вас вимагається лише бажання і уважність. Давайте починати.

Попередньо заряджаєте смартфон до ста відсотків, після досягнення яких, даєте йому ще близько півгодини «повисіти на зарядці». Після цього включаєте в меню «Для розробників» пункт «Налагодження по USB» і підключаєте смартфон до ПК вибравши режим «Передача файлів».

Потім за посиланням в кінці статті завантажуєте і разархівовуєте архів з двома папками: Драйвер і Програма. Якщо ви вже відключали додатки через «ADB App Control», то драйвер можете не встановлювати, якщо ж ні, то весь процес установки показаний на слайдах нижче.

Далі відкриваєте папку «Програма», пишіть в адресному рядку провідника три букви – cmd і натискаєте на кнопку «Enter»

Після чого на екрані з’являється ось таке вікно в якому ви пишете – adb devices і натискаєте «Enter» (щоб переконатися що комп’ютер «побачив» смартфон).

Якщо в зазначеній графі з’явилися цифри і букви, значить все добре і можна переходити до головного.

Пишіть в цьому ж вікні – adb shell dumpsys battery і знову натискаєте «Enter», після чого з’являється кілька рядків, які дадуть повну інформацію про стан батареї вашого смартфона. Всі важливі позначення ми природно розшифруємо нижче.

Charge counter – перші чотири цифри показують реальну ємність акумулятора (саме тому важливо зарядити смартфон до 100%). І знаючи початкову ємність (наприклад на нашому Redmi Note 8T вона становить 4000 мАг) ми можемо зрозуміти на скільки зменшився корисний об’єм (4000 початкова ємність – 3564 фактична = 436 мАг зношення).

Health – показує поточний стан батареї в форматі від одного до п’яти, де 1 – відмінне, 5 – дуже погане. Тому якщо бачите в цьому рядку 4 або 5, акумулятор рекомендується замінити.

Після отримання необхідної інформації, закриваєте вікно з даними і відключаєте смартфон від комп’ютера.

Погодьтеся, спосіб зовсім не складний, а головне підходить практично для будь-яких android-смартфонів незалежно від виробника.