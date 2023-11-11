Українцям назвали 5 способів вирахувати фейкові знижки в магазинах

Ось кілька важливих порад, які допоможуть вам відрізнити реальні пропозиції від завищених або оманливих знижок і запобігти імпульсивним покупкам за завищеними цінами:

Перехресна перевірка цін на різних платформах: Перед тим, як поспішати на розпродаж, знайдіть час, щоб порівняти ціни на різних веб-сайтах. Навіть поза розпродажами деякі товари можуть коштувати дешевше. Зверніть увагу на різницю між офіційно імпортованими технічними продуктами, які постачаються з гарантією та підтримкою, і “сірим” імпортом, який може бути дешевшим, але не має офіційної підтримки. Відстежуйте цінові тенденції: Для онлайн-покупців є розширення для браузерів. Ці інструменти відстежують зміни цін у часі. Раптове підвищення цін напередодні розпродажу, за яким слідує зниження до початкової ціни, часто вказує на оманливу знижку. Знайте свої звичні бренди та товари: Ознайомтеся зі звичайними цінами на товари, які ви регулярно купуєте, наприклад, предмети домашнього вжитку. Знання їхньої стандартної вартості допоможе вам миттєво розпізнати, чи пропонує розпродаж справжню знижку. Остерігайтеся підробок: Під час розпродажів мова йде не лише про фальшиві знижки, а й про підроблені товари. Навіть на великих торгових майданчиках можуть прослизнути підробки. Звертайте пильну увагу на ціни, інформацію про продавця та відгуки покупців, щоб переконатися в автентичності. Розумно використовуйте кешбек-бали: Іноді можна отримати значні знижки за допомогою кешбек-балів. Однак, подумайте, чи будете ви купувати в цьому магазині в майбутньому. Краще планувати використання кешбеку на найнеобхідніші речі, такі як продукти харчування або товари для дому, щоб уникнути накопичення балів, які ви не зможете ефективно використати.

Нарешті, ключове правило – уникати покупок безпосередньо перед початком розпродажу. Ціни часто завищують безпосередньо перед розпродажем, щоб зробити наступні знижки більш привабливими.