Дивина та й годі: американський пілот примудрився збити себе

Бувають випадки, коли людина сама собі потроює проблеми. Багатьом, напевно, знайома ситуація, коли спотикаєшся об власну ногу. Бувають ситуації набагато серйозніші. Наприклад, відомий випадок, коли льотчик неймовірним чином підстрелив свій літак снарядом, який сам же і випустив.





Звучить, здавалося б, нереально, проте це справді сталося з американським авіатором Томасом Еттріджем у середині минулого сторіччя. Як це відбулося?

Тестовий політ та його цілі

Сталася ця дивовижна подія у вересні 1956 року під час американського тестового польоту винищувача F11F “Тайгер” на території спеціального полігону в Атлантичному океані. Метою було тестування пострілів з гармат даного винищувача.

F11F “Тайгер”

Система вогню була модернізована через те, що снаряди під час пострілів ушкоджували важливі частини літального апарату. Інженери вдосконалили систему, і саме її потрібно було протестувати американському льотчику за умов надзвукових швидкостей.

Щось пішло не так…

Неподалік полігону Еттрідж піднявся на висоту 6-ти кілометрів і почав робити пікірування. На відстані 4-х кілометрів від рівнем води льотчик здійснив кілька пострілів з удосконалених гармат, загалом витратив близько 70 снарядів. Після цього він, злегка поміняв кут пікірування, знизився ще на 2 кілометри і вистрілив гільзами, що залишилися.

Приблизно в цей момент винищувач почало трясти, а ліхтар раптово зламався. Льотчик подумав, що в його літак потрапив птах. Повідомивши диспетчеру про те, що трапилося, Еттрідж попрямував у бік найближчої авіабази. Однак незабаром з’ясувалося, що літак постраждав досить серйозно: сильно пошкоджений двигун і пробитий повітрозабірник. Іншими словами, винищувач не зможе довго функціонувати і незабаром взагалі вийде з ладу.

У результаті пілотові довелося екстрено сідати в найближчому лісі. Посадка не була вдалою — в результаті літак загорівся, а Еттрідж отримав перелом ноги і струс, однак, незважаючи на це, все-таки зміг вибратися із зруйнованого літака.

Підстрелив сам себе!

Коли стали розслідувати те, що сталося, пояснення інциденту виявилося просто шокуючим. Зі зруйнованого винищувача було вилучено снаряди — саме вони пошкодили двигун та інші важливі частини літака. Дивним же виявився той факт, що це були ті снаряди, якими Еттрідж вистрілив з гармат у процесі тестового польоту. Як же таке виявилося можливим?

Насправді пояснення знайшлося досить швидко. Вся справа у зміні кута пікірування. Коли Еттрідж зробив першу чергу пострілів, він збільшив кут пікірування та швидкість зниження. Внаслідок цього винищувач подолав траєкторію куль швидше, ніж самі кулі. Якби льотчик нічого не міняв і летів під колишнім кутом і з колишньою швидкістю, то снаряди пролетіли б вище за літак, не торкнувшись його.

Кулі, яким були начинені гармати винищувача, не були бойовими. У цьому плані Еттріджу пощастило, адже за іншого розкладу літак просто вибухнув би у повітрі. Внаслідок цього інциденту — на щастя, поки що єдиного в своєму роді — було прийнято офіційне правило, згідно з яким льотчики під час тест-польотів після власних пострілів відлітали трохи вбік — так безпечніше.

Томас Еттрідж, до речі, досить швидко прийшов до тями і зміг у короткі терміни відновити здоров’я та фізичний стан. Не дивлячись на те, що трапилося, він продовжив працювати на колишньому місці як тест-пілот.