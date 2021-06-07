11 фактів про бренд Samsung, про які ви могли не знати

За назвою кожної компанії стоїть ціла історія її становлення, а також факти, які часом можуть здивувати і про які ми можемо дізнатися вперше.





У цій статті ми зібрали для вас найцікавіші факти про компанії Samsung. Давайте подивимося!

№1

Слово Samsung в корейській мові означає «три зірки». Назва компанії, швидше за все, імпонувала засновнику в зв’язку з тим, що у нього було троє синів.

№2

Історія компанії починається з того, що підприємець і в майбутньому засновник компанії Лі Бен Чхоль відкриває свою справу в 1930-х роках. Він почав займатися виробництвом рисової муки і макаронних виробів.

№3

У 1938 році Лі Бен офіційно реєструє компанію Samsung Trading Company. Компанія також спеціалізувалася на харчових продуктах. Фірма росла і розвивалася, проте до і після війни заводи і склади компанії були зруйновані або розграбовані.

№4

Все ж в післявоєнні роки в Кореї Samsung була обрана в якості компаній, яким буде надано держпідтримка і тоді вона вже розпочала роботу над продажем і розробкою електроніки.

№5

З дати початку заснування компанії по сьогоднішній день, логотип компанії зазнав змін. На ілюстрації можна подивитися які логотипи використовувала фірма в різні роки своєї історії:

№6

У 1970 році компанія починає виробництво чорно-білих телевізорів моделі P-3202. Так що, телевізори компанія розробляє і випускає вже більше 50 років.

№7

З 1983 року компанія відкриває виробництво персональних комп’ютерів, що було безсумнівно важливим кроком у становленні на ринку виробників електроніки.

№8

Samsung є основним постачальником дисплеїв для смартфонів марки iPhone.

№9

Компанія Samsung в тому вигляді, в якому ми звикли бачити її зараз народилася в 1969 році, коли була зареєстрована Samsung Electronics спільно з компанією Sanyo.

№10

У 1974 році компанія розширює виробництво і починає виробляти пральні машини і холодильники.

У 1989 році вироблено вже більше 20 мільйонів кольорових телевізорів.

№11

Мобільний телефон розроблений компанією Samsung в 1991 році.