11 фактів про бренд Samsung, про які ви могли не знати

За назвою кожної компанії стоїть ціла історія її становлення, а також факти, які часом можуть здивувати і про які ми можемо дізнатися вперше.
У цій статті ми зібрали для вас найцікавіші факти про компанії Samsung. Давайте подивимося!
№1
Слово Samsung в корейській мові означає «три зірки». Назва компанії, швидше за все, імпонувала засновнику в зв’язку з тим, що у нього було троє синів.
№2
Історія компанії починається з того, що підприємець і в майбутньому засновник компанії Лі Бен Чхоль відкриває свою справу в 1930-х роках. Він почав займатися виробництвом рисової муки і макаронних виробів.
№3
У 1938 році Лі Бен офіційно реєструє компанію Samsung Trading Company. Компанія також спеціалізувалася на харчових продуктах. Фірма росла і розвивалася, проте до і після війни заводи і склади компанії були зруйновані або розграбовані.
№4
Все ж в післявоєнні роки в Кореї Samsung була обрана в якості компаній, яким буде надано держпідтримка і тоді вона вже розпочала роботу над продажем і розробкою електроніки.
№5
З дати початку заснування компанії по сьогоднішній день, логотип компанії зазнав змін. На ілюстрації можна подивитися які логотипи використовувала фірма в різні роки своєї історії:
№6
У 1970 році компанія починає виробництво чорно-білих телевізорів моделі P-3202. Так що, телевізори компанія розробляє і випускає вже більше 50 років.
№7
З 1983 року компанія відкриває виробництво персональних комп’ютерів, що було безсумнівно важливим кроком у становленні на ринку виробників електроніки.
№8
Samsung є основним постачальником дисплеїв для смартфонів марки iPhone.
№9
Компанія Samsung в тому вигляді, в якому ми звикли бачити її зараз народилася в 1969 році, коли була зареєстрована Samsung Electronics спільно з компанією Sanyo.
№10
У 1974 році компанія розширює виробництво і починає виробляти пральні машини і холодильники.
У 1989 році вироблено вже більше 20 мільйонів кольорових телевізорів.
№11
Мобільний телефон розроблений компанією Samsung в 1991 році.
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