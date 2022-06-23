На що ще здатний ваш смартфон: маленькі секрети, про які не всі знають

Чи ви впевнені, що знаєте абсолютно все про можливості вашого смартфона? Навіть якщо відповісте позитивно, напевно, замислитеся.





І правильно зробите. Більшість із нас, як виявилося, навіть не здогадуються про «приховані» опції телефону. І вони можуть здивувати.

Як їх виявити? Наприклад, для набору тексту можна в налаштуваннях клавіатури поставити навпроти «Розумного введення» галочку.

Тепер значно простіше набиратиме тексти, з’єднуючи слова лише одним рухом, буква за буквою.

Якщо у смартфоні є опція Android Beam або S Beam, ви можете обмінюватися з іншими телефонами з такою функцією будь-якою інформацією з блискавичною швидкістю.

Для цього в налаштуваннях вибираємо «Мережа», активуємо опцію та прикладаємо гаджет до іншого – за якісь секунди будуть передані фото, відео, аудіо та інші типи файлів.

Якщо ж ви одночасно натиснете на смартфоні кнопки вимкнення та регулювання звуку, зачекаєте одну-дві секунди, то зробите скріншот екрану. За замовчуванням збережеться у «Галереї».

З фото можна зробити короткометражний фільм, скориставшись функцією «Слайд-шоу» (папка з фотографіями).

Активували функцію, вибрали потрібні фотографії та отримали короткометражний фільм.