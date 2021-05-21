Ці комбінації клавіш можуть полегшити життя користувачам Android-смартфонів

Якщо стався збій в роботі смартфона, це можна порівняти з катастрофою всесвітнього масштабу. Воно й зрозуміло, адже в телефонах, по суті, все наше життя – персональні дані, номери телефонів близьких і колег, життєво важливі дані.





Якщо телефон зависає і немає ніякої реакції, це ставить в тупик. Але, виробники такий розвиток подій передбачили і розробили корисні поєднання клавіш для таких форс-мажорів. З їх допомогою можна провести діагностику, і налаштування, перевірити роботу системи в цілому.

Перезавантаження / екстрене вимикання смартфона

Перезавантаження або виключення єдиний вихід, якщо телефон просто «завис». Якщо це телефон, де батарея знімна, то все просто, достатньо її вийняти і після поставити на місце. А ось якщо корпус монолітний, то вихід один – певне поєднання клавіш. Необхідно одночасно затиснути кнопку вимикання і регулювання гучності. А можна використовувати спеціальні коди. Їх декілька і для різних моделей вони можуть бути різними.

# * 2562 # , # * 3851 # , # * 3876 #

Прослуховування 20 останніх телефонних розмов

Мало хто знаєте, але багато моделей на Андроїд зберігають записи останніх двадцяти телефонних розмов. Перевірити чи є у вас така функція і прослухати запис можна, якщо ввести таку комбінацію:

* # * # 8351 # * # *

Детальна інформація про телефон

Якщо необхідно отримати інформацію про телефон, статистику про стан батареї, мережі та показники роботи смартфона можна скористатися такою командою:

* # * # 4636 # * # *

Скидання налаштувань

Повністю «очистити» свій телефон і повернути гаджет до «заводських налаштувань» допоможе така комбінація:

* # * # 7780 # * # *

У підсумку, з телефону будуть видалені всі логіни і паролі, встановлені додатки, фото, контакти і т.д. Попередньо переконайтеся, що в телефоні не залишилося цінної інформації (відновити її буде неможливо).

Ще один варіант «телефон з нуля», це комбінації:

* 2767 * 3855 # і * # * # 7378423 # * # *

Вони активізують перевстановлення операційної системи. Найчастіше її використовують, якщо робота телефону з помилками.

Інформація про Wi-Fi

Деяким користувачам потрібні такі дані, як MAC-адреса пристрою в мережі Wi-Fi. Для отримання подібної інформації необхідно набрати на телефоні:

* # * # 232338 # * # *