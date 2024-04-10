Несподіване відкриття: в давнину кращим другом людини була зовсім не собака

Сучасні міські лисиці можуть вважатися шкідниками, але нове дослідження показує – колись вони були найкращими друзями людини.

Учені проаналізували останки, виявлені на стародавньому місці поховання в Патагонії (Аргентина), що датується приблизно 450 роком нашої ери.

Серед 18 дорослих і 6 дитячих скелетів, дослідники знайшли докази того, що представники стародавнього виду лисиць були поховані разом із людьми. Аналіз показав близькість раціону лисиць і людини, що свідчить про їхні тісні стосунки.

Вимерлий вид лисиць, Dusicyon avus, був розміром з німецьку вівчарку. Дослідники, включно з ученими з Оксфордського університету, припускають, що лисиця могла бути домашнім улюбленцем для стародавніх мисливців-збирачів.

Однак, дослідники вважають, що поява сучасного собаки призвела до занепаду лисиць як домашніх компаньйонів.