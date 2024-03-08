Застарілі смартфони, які кращі за багато моделей 2024 року

Новий смартфон не завжди означає найкращий, особливо у світі, де маркетологи нав’язують користувачам звички та “важливі” характеристики.

Ми вирішили звернути вашу увагу на моделі минулих років у двох категоріях:

Недорогі смартфони

Середній ціновий сегмент

Ці категорії об’єднує одне – ціна смартфонів у них значно нижча за вартість новинок (особливо на розпродажах), а характеристики все ще актуальні.

Недорогі смартфони

Realme Q5

Незаслужено рідко зустрічається в рекомендаціях, найімовірніше тому що не випускався в глобальній версії.

Але українську мову можна ввімкнути в налаштуваннях, проблем зі зв’язком ми не помітили (Київстар, Vodafone), а дискомфорт, який доставляє зарядний блок з китайською вилкою, легко усувається за допомогою перехідника.

Смартфон виділяється на тлі конкурентів IPS-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц і яскравістю 600 ніт, процесором Snapdragon 695, що незвично для цієї центової категорії (на розпродажах можна купити за 4-5 тисяч гривень).

Оперативна пам’ять стандарту LPDDR4x, а постійна UFS 2.2, основна камера на 50 МП (про два додаткові модулі сенсу говорити немає), батарея на 5000 мАг.

Усі знімки виходять злегка темнуватими.

Недоліки:

Немає NFC

Один динамік

Попередньо встановлені китайські додатки можна відключити.

За свою вартість дає змогу грати в невимогливі ігри на середніх налаштуваннях і робити досить непогані фотографії на основний модуль.

Poco M5

Мабуть найшвидший смартфон до 5 тисяч гривень на даний момент.

Але відразу слід зауважити, що версію з 4 ГБ оперативної пам’яті купувати не варто.

IPS дисплей з частотою 90 Гц і правильним калібруванням кольорів, процесор Helio G99, що дає змогу набрати понад 400 тисяч балів в AnTuTu та основна камера від Samsung на 50 МП роблять цей смартфон чи не найкращою пропозицією на ринку мінімальний бюджет.

Час роботи звичайний для смартфонів з батареєю на 5000 мАг, зарядку швидкою назвати не можу (25% за півгодини).

З мінусів зазначимо недостатню яскравість дисплея і відсутність стерео, а в іншому, NFC, сучасний Bluetooth 5.3 і HyperOS не залишають запитань до даного смартфону.

Смартфони середнього цінового сегмента

Realme Q5 Pro

Як і Realme Q5 досить рідко зустрічається в різних топах і списках, що, на наш погляд, є упущенням.

З плюсів цієї моделі зазначимо:

Хороший стереозвук (особливо якщо під’єднати застосунок для поліпшення звуку).

Amoled дисплей (E4 від Samsung) з флагманською яскравістю в 1300 ніт і частотою оновлення 120 гц. При цьому є функція DC Dimming і повноцінний Always on display (привіт Xiaomi).

Процесор, який не потребує представлення – Snapdragon 870, швидка пам’ять LPDDR5 і UFS 3.1.

Автономність звична для 5000 мАг. За годину гри в Genshin Impact на високих налаштуваннях графіки, смартфон розрядився на 26 відсотків.

Камери також заслуговують на увагу, адже основний модуль на 64 МП дає змогу робити доволі хороші знімки та знімати відео в 4К 60 FPS.

Також у смартфоні встановлено ширококутний модуль на 8 МП і посередній макрооб’єктив на 2 МП.

Poco F4

Крім запасу по продуктивності (Snapdragon 870, LPDDR5, UFS 3.1) смартфон розкривається як хороший вибір для мобільної фотографії, особливо якщо встановити модифікацію Google Камери.

Про основну камеру на 64 МП з оптичною стабілізацією краще за слова розкажуть фотографії.

В кінцевому підсумку даний смартфон є хорошим варіантом для покупки, особливо враховуючи, що після виходу Poco F5, його вартість помітно знизилася.