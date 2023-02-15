Чому смартфон починає «гальмувати»

Повільний Інтернет часто є ознакою того, що телефон не справляється зі своїми завданнями. Наприклад, його програмне забезпечення не поспішає переглядати web-сторінки або завантажувати графіку онлайн гри. Цифрові технології розвиваються так швидко, що апарат віком усього три роки має вже зовсім інші технічні характеристики порівняно з «молодими» пристроями. Це пояснюється тим, що три роки тому ще не існувало відповідних процесорів або такого способу стискання фотографії, щоб при пересиланні не страждала їх висока якість. Мобільні технології розвиваються стрімко, і достатньо купити новий смартфон, щоб ресурси, з якими виникали проблеми швидкості, дійсно «літали».

Багато додатків

Якщо користувач бажає отримувати від телефону максимум можливостей, наприклад грати у VIP-казино, йому слід віддавати перевагу міжнародним версіям пристроїв. Річ у тому, що деякі виробники не забезпечують роботу смартфонів на всіх існуючих частотах (bands), що гарантують високошвидкісний Інтернет. При покупці слід перевірити, чи є в описі моделі bands с показником 3, 7, 20 і 40. Коли всі чотири на місці, гаджет буде швидким. Але є певні нюанси:

Якщо телефон новий, а Інтернет «гальмує», необхідно перевірити всі програми. Цілком імовірно, що багато них працюють у фоновому режимі. Один і той самий об’єм трафіку ділиться, наприклад, не на 100, а 1000 абонентів, через що інтернет-швидкість зменшується. Смартфон, де одночасно працюють десятки програм, може розраховувати тільки на свої ресурси. Зокрема на певний обсяг оперативної пам’яті, що аж ніяк не безмежний.

Якщо продуктивність телефону падає, рекомендується використовувати такі програми, як Android Download Manager. Це дозволить на якийсь час завантажувати оновлення. Останній момент має велике значення.

Програми не оновлені

Застарілі або погано запрограмовані програми можуть уповільнити роботу телефону. Слід переконатися, що додатки оновлюється своєчасно, а ті, що не використовуються, варто видалити, адже вони займають пам’ять. Також потрібно стежити за тим, які програми можуть працювати у фоновому режимі, а які − ні. Мобільний Інтернет точно стане швидшим.

Переповнений кеш

Загальний об’єм пам’яті сматрфону складається з двох частин: внутрішньої та оперативної. Перша являє собою постійний «резервуар», у якому зберігаються додатки, фотографії, відео- та аудіофайли, документи. Друга забезпечує обмін даними між програмами та оперативною смарт-системою. Там є так званий кеш, тобто сховище для тимчасових файлів. Завдяки ним програми, що відкривалися одноразово, при повторному використанні запускаються більш швидко.

Із часом кеш переповнюється, тому оперативка перестає реагувати на запити. Тоді навіть прості додатки не запускаються коректно, сенсор погано реагує на дотики. Для вирішення проблеми достатньо зайти до кожної з найчастіше використовуваних програм (Телеграм, Ютуб, соцмережі, плеєр, рідер тощо) і вручну очистити кеш. Це поверне пристрою швидкодії.

Отже, коли смартфон «гальмує», не варто поспішати скаржитися на свого оператора. Спочатку треба перевірити телефон: можливо, справа саме в ньому? А якщо розібратися самостійно не виходить, треба звернутися до спеціалістів. Вони знайдуть справжню причину уповільнення Інтернету та налаштують правильний режим роботи пристрою. Можна навіть зателефонувати до сервісного центру: консультант може підказати діючий спосіб усунення проблеми.