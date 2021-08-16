Як не потрапити на ринку на зіпсовані продукти

В наш час, купуючи продукти в супермаркеті, ви не можете бути впевнені в їх якості та вмісту. Виробники навмисно продають вам “неповноцінні” продукти, щоб заробити більше.





Єдиний вихід, щоб уникнути цього для звичайної людини – піти на ринок. Незважаючи на більш високі ціни, товари продавців більш кращі через “домашнє” походження, вони повинні бути хорошими! Адже так?

А що якщо ми скажемо вам, що близько половини фермерів торгують простроченим або зіпсованим товаром?

Як убезпечити себе від цього?

Просити документацію

Під цим маються на увазі сертифікати безпеки товарів і сертифікати відповідності нормам. Спірний спосіб, адже чимало сумлінних продавців просто лінуються, не хочуть витрачати час на оформлення паперів.

З іншого боку, якщо у продавця такі документи є, це додає йому певних балів.

“А можна спробувати?”

Дуже добре працює з молочною продукцією. Часто самі торговці пропонують вам спробувати їх товар. Це не означає, що спосіб не працює – аж ніяк. Подібна ініціативна поведінка вселяє довіру потенційного покупця не на простому місці.

У випадку з плодами дерев і кущів даний фактор не може бути єдиним. Адже ніхто не може гарантувати, що при накладанні в пакет продавець не підкладе вам неліквід.

Дізнатися у знайомих

Все ж, найнадійніша перевірка – люди. Ймовірно, хтось із ваших друзів або друзів друзів потребував той ж товар, що і ви? Ймовірно, вони зробили декілька помилок і можуть поділитися з вами своїм чорним списком?

Найголовніше, що вони потребували цього раніше вас, і мають певний досвід в скоєнні ринкових угод. Ви можете дізнатися від таких людей про “перевірених” продавців, а також зачерпнути якісь ідеї для альтернативи.

Це не обов’язково повинні бути друзі, адже часто наші друзі живуть від нас на відстані. Можете запитати сусідів.

Домовитися з продавцем

Існує безліч різних психологічних прийомів для розпізнавання чесності співрозмовника, але у випадку з ринком, можна запропонувати продавцю повернення товару, в разі поганої якості. Можна попросити чек.

Подивіться на реакцію людини. Якщо вона впевнено погодився – це добре. Якщо починає ухилятися і придумувати відмовки – є привід задуматися.