ПриватБанк зробив важливу заяву: потрібно встигнути до липня

“ПриватБанк” запустив програму підтримки українців, які користуються громадським транспортом та оплачують проїзд онлайн через “Приват24“. Щомісяця вони зможуть отримати до 250 гривень відшкодування на одну особу.

Прес-служба банку повідомила, що програма стартувала 24 квітня в усіх містах України, де доступна безготівкова оплата проїзду в громадському транспорті за допомогою QR-коду. Щоб отримати 50% кешбеку за проїзд, користувачі повинні зареєструватися в програмі на сайті банку до 24 липня та оплачувати проїзд за допомогою QR-кодів та “Приват24” з картки “Універсальна”. Максимальна сума відшкодування не перевищуватиме 250 грн на одну особу щомісяця.

У банку уточнили, що для оплати за допомогою QR-коду пасажирам необхідно відкрити додаток “Приват24”, відсканувати код на наклейках транспортного засобу та завершити оплату. Після цього важливо натиснути кнопку “перевірити”. Банк не стягує жодних додаткових комісій, а пасажири сплачують лише вартість квитка. Квитки зберігаються в мобільному додатку “Приват24”.

Станом на лютий 2023 року додаток “Київ Діджитал” дозволив користувачам конвертувати поїздки з транспортних карток у QR-квиток. Щоб створити QR-квиток, оберіть транспортну картку в додатку та натисніть “Створити QR-квиток”. Квиток з’явиться в загальному списку QR-квитків і буде дійсним до опівночі. Невикористані квитки зникають, а кошти за поїздку повертаються на транспортну картку. Користувачі можуть генерувати до десяти QR-квитків з поїздок щодня.