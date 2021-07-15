Як легко почистити брудну комп’ютерну мишку

Вона завжди поруч. На неї рідко дивляться, зате буває годинами не випускають з рук. Уявляєте, скільки на ній бруду?





На комп’ютерному столі мешкає в 400 разів більше бактерій, ніж на обідку унітазу, а на квадратний сантиметр миші припадає приблизно по 250 мікробів (на поверхні унітазу їх всього 40).

Робота за настільним комп’ютером передбачає постійний контакт з мишею. Не дивно, що це найбрудніший предмет на столі. Давайте приведемо її в порядок, щоб брати її в руки стало приємніше і безпечніше.

Ми постаралися описати процес максимально докладно, щоб ви нічого не упустили.

Як почистити мишку спиртом

Спирт на ура розправляється з величезною кількістю мікробів. Для миші можна використовувати ізопропіловий спирт в чистому вигляді або будь-яку очищувальну рідину для оргтехніки на його основі.

Крім цього знадобляться:

Ватні палички.

Серветки, які не залишають волокон.

Зубочистка для видалення бруду з важкодоступних ділянок.

Суха серветка, щоб стерти пил і залишки спирту.

Переходимо до процесу

Відключіть живлення миші. Дротову від’єднайте від комп’ютера. З бездротової слід вийняти батареї. Змочіть серветку в спирті, протріть корпус, видаліть відкладення з щілин. Прокрутіть коліщатко, пройдіться по ньому ватною паличкою. Не забудьте про «вічко»: забруднення на датчику знижують точність трекінгу. Кінчиком зубочистки витягніть бруд з тих ділянок, які не вийшло очистити ватною паличкою.

Розберіть мишку

Почистити корпус зовні – це тільки півсправи. Бруд накопичується і всередині.

На питання як розібрати мишку, універсальної відповіді немає. Все залежить від моделі та її конструкції, але в цілому процес не повинен представляти складності: гвинти ховаються під гумовими ніжками або заводськими наклейками, для їх вилучення знадобиться хрестова викрутка. Кількох роликів на YouTube буде досить, щоб розібратися.

Змочіть чисту ватну паличку в спирті. Зітріть пил всюди, де знайдете. Швидше за все, паличок знадобиться кілька, так як всередині корпусу пилу зазвичай більше, ніж на поверхні.

Обов’язково пройдіться по коліщатку прокрутки і платі. Ця зона вимагає особливої ​​акуратності, так як найменше пошкодження спровокує проблеми з функціональністю. При необхідності можна підключити пінцет.

Дочекайтеся висихання спирту (це займає всього пару хвилин) і приступайте до збірки.

От і все. Мишка бадьоро клацає, тепер вона як нова і всередині, і зовні.

Як почистити мишку за допомогою води

Якщо спирту або розчину для чищення на його основі вдома не виявилося, можна обмежитися і простою водою. Але майте на увазі, що вода сохне довше, ніж спирт, тому повне висихання займе більше часу.

Вода не має антибактеріальних властивостей. Для дезінфекції необхідно застосовувати спирт.

Для чищення знадобляться:

Ватні палички і серветка з мікрофібри.

Зубочистки.

Ємність з водою (вода неефективна проти збудників інфекцій!).

Суха серветка, щоб стерти сухий пил і видалити вологу.

Починаємо очищення

Процес не відрізняється від вже описаного.

Відключіть живлення мишки. Вимкніть її від комп’ютера або витягніть батарейки. Змочіть водою ватяні палички і серветку, протріть корпус, конструкційні виступи і кнопки. Вологою ватною паличкою протріть датчик і коліщатко. Для очищення вузьких щілин скористайтеся зубочисткою.

Розберіть мишку

Внутрішню сторону корпусу можна чистити, чим зручно – і паличками, і серветкою. Плата акуратно протирається серветкою. Води для неї потрібен самий мінімум, а обережності – максимум!

Повне висихання займає близько години. Після цього мишку можна зібрати і використовувати далі.

Як часто потрібно чистити мишку?

Після того, як ви в перший раз привели мишку в порядок і пораділи її чистоті, у вас напевно виникло питання: а з якою регулярністю слід проводити цю процедуру?

В середньому мишку потрібно чистити раз на місяць. У літній період краще робити це два рази на місяць, так як руки пітніють сильніше, ніж взимку.

Чи можна підхопити інфекцію від брудної мишки?

Так, така ймовірність існує. Недаремно лікарі рекомендують мити руки після приходу з вулиці, адже на них накопичується багато небезпечних мікробів. А мишку ми чіпаємо частіше, ніж дверні ручки, паперові банкноти і поручні в громадському транспорті, тому бактерій на ній живе більше, ніж в санвузлі.

Звичайно, людський імунітет здатний знешкоджувати велику кількість патогенних мікроорганізмів, проте невідомо, коли саме він дасть збій.

COVID-19 теж можна підчепити через мишку, якщо за вашим комп’ютером посидить інфікований колега.

Чи може брудна мишка вплинути на ігровий процес?

Ще й як. Бруд заважає натисканню кнопок, плями на датчику знижують точність позиціонування. Найбільше неприємностей дістається любителям шутерів.

Не забудьте про килимок

Килимок – ще один аксесуар, про обслуговування якого часто забувають. Навіть ідеально чиста мишка не зможе коректно працювати на брудній поверхні. Як чистити комп’ютерний килимок? Так простіше простого: мило, проточна вода плюс за бажанням спирт для дезінфекції. Точні рекомендації залежать від матеріалу.