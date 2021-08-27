Яка оптимальна ціна і який функціонал повинен бути у смартфона в 2021 році

Вибір смартфона для не підкованого користувача може виявитися серйозною проблемою. Для того, щоб не витратити гроші на неякісний девайс, треба вміти розбиратися в характеристиках і особливостях, щоб відразу визначати непотреб. Відповідні навички є не у всіх і замість того, щоб витрачати час на їх освоєння, ми пропонуємо увазі наших читачів короткий екскурс по тому, яким повинен бути смарт в 2021 року.





Процесор

Найважливіший компонент девайса. Пристрій зі слабким чіпсетом буде нещадно тупити і гальмувати, тому навіть запуск простого додатка перетвориться в муку. Щоб уникнути цього, купуйте телефони, побудовані на базі Helio лінійки G або Qualcomm не молодший 400-й серії. Ясна річ, що для вимогливих завдань, наприклад, ігор, згодяться тільки більш просунуті моделі.

Оперативна пам’ять

Мінімумом для комфортної роботи в 2021 році є 4 гіга оперативки. З меншим числом ОЗУ апарат буде жорстко гальмувати через те, наскільки ненажерливі сучасні програми.

Екран

Для виконання повсякденних завдань за типом серфінгу інтернету і спілкування в месенджерах немає сенсу гнатися за сучасними панелями з підвищеною частотою оновлення і підтримкою HDR. Це приємні бонуси, не більше. Основний момент – співвідношення розширення і діагоналі дисплея. Виражається воно в щільності пікселів на дюйм. На екранах, у яких таке нижче 260 одиниць, зображення виглядає нечітко і пухко – задоволення від користування подібною панеллю мало.

При цьому в 2021 році цілком можна знайти пристрій з FHD + дисплеєм за розумною ціною. На екранах таких гаджетів картинка виглядає класно і не напружує очі окремими пікселями.

Акумулятор

Сучасний смартфон повинен вміти автономно працювати як мінімум день. Тобто доживати до вечірньої зарядки. Успіх виконання цього завдання залежить від багатьох факторів: енергоефективності процесора, екрана, оптимізації ОС і т.д., але головний момент – акумулятор. Майже всі моделі з АКБ ємністю від 4000 мАг можуть легко витримати цілий день експлуатації, тому сміливо ігноруйте інші пристрої.

Ціна

Вартість гаджета, здатного нормально виконувати елементарні завдання – 3-5 тисяч гривень. Віддавати за такий пристрій більше однозначно не варто.

Якщо вам хочеться іноді запускати на ньому ігри, а також робити якісні знімки, доведеться викласти трохи більше – від 6 до 15 тисяч. Розбіг дуже великий.

Ну а для користувачів, які не звикли економити, є преміальний сегмент. Представники вищої ліги не мають ніяких компромісів і спокійно тягнуть сучасні ігри, класно фоткають і пропонують самі наворочені панелі. Правда, і коштують вони багато – від 17 тисяч.