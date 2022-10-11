Зелена карта: що це за різновид страхування та для кого він призначений

Зелена карта – страховий договір міжнародного зразка, який передбачає захист цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Він функціонує з 1951 року. Цей поліс є аналогом обов’язкової для усіх водіїв автоцивілки, але діє за кордоном. Якщо власник зеленої карти стане винуватцем ДТП на території іншої країни, відшкодування збитків постраждалим відбуватиметься коштами української страхової компанії в межах встановленого ліміту. Збитки, що перевищують цю суму, водієві доведеться компенсувати власним коштом.

Поліс страхування зелена карта складається за єдиним зразком. Він діє на території усієї Європи, Росії, Азербайджану, Туреччини, Ірану, Ізраїлю, Марокко та Тунісу, незалежно від того, у якій країні був укладений. Таким чином, водії, які виїжджають за кордон, не повинні після його перетину шукати місцевих страховиків та укладати з ними додаткові угоди, що дозволяє зручно та безпечно подорожувати на власному автомобілі. Поліс можна мати для перебування лише в одній або у кількох країнах.

Зелена карта є загальнообов’язковим договором страхування та покриває лише ризики для третіх осіб, які може спричинити оточенню недбалість чи неуважність водія. Якщо ж під час подорожі ви хочете застрахувати власне життя та здоров’я, можна додатково купити туристичну страховку, яка оформлюється на кожну людину окремо. Захистити фінансові інтереси при пошкодженні автомобілю під час закордонної подорожі дозволяє КАСКО, якщо воно діє за межами території України.

Що потрібно для оформлення зеленої карти

Плануючи закордонну подорож на автомобілі, водій повинен звернутися до української страхової компанії, що є членом МТСБУ. Для оформлення зеленої карти потрібно пред’явити лише два документи:

власний закордонний паспорт;

техпаспорт на автомобіль.

Вартість полісу розраховується в залежності від країни, де ви перебуватимете, тривалості подорожі та типу транспортного засобу. Страховий договір має ліміт відповідальності, розмір якого залежить від чинних норм у державі, куди прямує мандрівник.

Оформити зелену карту в Україні можуть лише власники автотранспорту на державній реєстрації. Транспортними засобами, водії яких мають застрахувати свою відповідальність, є вантажні та легкові автомобілі, автобуси та мікроавтобуси, причепи, мотоцикли. Варто зауважити, що наявність чинного поліса зеленої карти перевіряється при перетині державного кордону, а його відсутність може слугувати причиною відмови з боку прикордонників. При цьому кількість виїздів за межі території України є необмеженою протягом періоду дії договору.

Як здійснюється компенсація збитків

При настанні страхової події, як зазвичай, можна викликати поліцію для її засвідчення та визначення винуватця. Окрім цього, за згоди обох водіїв та відповідного розміру збитків можна оформити європротокол. Бланк документу є уніфікованим для усіх країн та відрізняється лише мовою, на якій він складений. Оформлення європротоколу здійснюється набагато швидше у порівнянні з процедурою за участю поліцейських.

У разі настання страхового випадку спричинені водієм збитки розраховуватимуться у бюро тієї країни, де сталася страхова подія. Український страховик повинен здійснити перерахування страхової суми, яка передбачена у договорі зеленої карти. Решту збитків водієві, який спричинив ДТП, доведеться компенсувати власним коштом.

Варто зазначити, що зелена карта не передбачає виплату будь-якої компенсації її власнику. Якщо постраждав ваш автомобіль, вантаж чи пасажири, які у ньому знаходилися, від української страхової компанії компенсації не передбачені. Такі виплати мають здійснюватися коштами винуватця ДТП та його страховика.