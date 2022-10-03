Від сьогодні в Дії офіційно можна заробляти гроші

Це те, що давно анонсували та на що так довго чекали — доступність інвестування у воєнні облігації у Дії. Придбати їх через застосунок можна на суму від 900 гривень. Сьогодні це найдешевший та найдоступніший варіант для українців.

Ця можливість стала доступною не лише завдяки Мінцифри, а й банкам-партнерам, які вирішили доєднатися о великої справи. Це такі банки, як:

Альфа-Банк;

Укргазбанк.

Також облігації через Дію офіційно продає 1 брокер — це Bond.ua. Цікаво те, що цінні папери отримали назвали на честь окупованих міст: Маріуполь, Мелітополь, Херсон та інші.

Одна військова облігація коштує 900 гривень, і відрізняються цінні папери між собою по даті виплат. Їх можна придбати на термін від 3 місяців до 1,5 роки. Прибуток, який можна отримати від покупки складає від 11% до 16% річних. Додаток на прибуток сплачувати непотрібно.

Є один важливий момент, який мають знати всі українці. Дія не продає облігації з власної ініціативи. Додаток лише є посередником, який допомагає це зробити українцям законно у декілька кліків.

Щоб купити воєнні бонди, потрібно спочатку встановити останнє оновлення аплета. Потім користувач, що має намір придбати облігації, повинен перейти до розділу «Послуги» і там обрати відповідну категорію, далі необхідно виконати наступні дії:

обрати тип облігацій;

обрати партнера (банк чи брокер);

внести контактні дані.

Зручно те, що сервіс самостійно розрахує вартість та кількість виплат для громадян. Вся внесена інформація повторно перевіряється. Укласти угоду можна завдяки електронному підписові. Сама операція купівлі триває від 1 до 3 днів. Після успішної покупки бонди з’являться в особистому кабінеті користувача.