Windows 11 отримала функцію, що заважає поставити браузер Chrome

Користувачі Windows 11 при спробі завантажити дистрибутив Chrome через штатний браузер Edge стали отримувати повідомлення про те, що оригінальний Edge набагато кращий. Це ще одна спроба Microsoft перевести користувачів на свій браузер. Повідомлення демонструється тільки в Windows 11 – до Windows 10 це нововведення поки не дісталося.





«Відчайдушний крок» Microsoft

Корпорація Microsoft вбудувала у Windows 11 новий механізм, що перешкоджає відмові користувачів від штатного браузера Edge. Як пише профільний портал Windows Latest, він повинен стати на заваді переходу на Google Chrome. За словами фахівців порталу, це «остання відчайдушна спроба Microsoft, яка дратуватиме всіх».

Механізм полягає у демонстрації нового спливаючого попередження при завантаженні дистрибутива Chrome з-під Edge. Воно вказує на те, що Edge багато в чому нагадує Chrome, але має ряд важливих особливостей, доданих програмістами Microsoft. У цьому плані Microsoft чесна перед користувачами – ще навесні 2019 р. вона перевела Edge на той же двигун, що використовується в Chrome, відмовившись від розвитку власного EdgeHTML.

При завантаженні інших браузерів повідомлення Microsoft з рекламою Edge поки не з’являється

Також у цьому повідомленні є кнопка, що перенаправляє на сторінку, на якій Microsoft визначає всі переваги Edge перед конкурентами. Що важливо, сповіщення бачать поки що користувачі Windows 11. У Windows 10 воно з невідомих причин не демонструється.

Як Microsoft просуває Edge

Microsoft йде на різні хитрощі, щоб змусити користувачів працювати саме в Edge. Стабільна збірка системи Windows 11, анонсована наприкінці червня 2021 р., вийшла 5 жовтня 2021 р., хоча ще в ранніх версіях Microsoft не втрачала жодної можливості ускладнити користувачам перехід на сторонній браузер.

У серпні 2021 р. Microsoft зробила тернистим і далеко не найочевиднішим процес вибору браузера за умовчанням. Те, що завжди займало пару секунд часу і вимагало всього кілька кліків, почало вимагати від користувача уважності та додаткової витрати свого часу.

Microsoft вже майже сім років намагається перевести весь світ на Edge, але в неї поки що не виходить

Щоб змінити браузер за замовчуванням, користувачам доводилося вручну вибирати оглядач для кожного з десятків типів файлів – htm, html, shtml, webp, xht, xhtml і т. д. Розробники Opera, Chrome, Firefox та інших браузерів моментально висловили своє невдоволення, побачивши у цьому явну спробу змусити користувачів працювати лише у базовому Edge.

У середині листопада 2021 р., вже після випуску першої стабільної збірки Windows 11, набув поширення білд 22494. У ньому всі посилання відкривалися виключно в Edge, навіть якщо користувач вибрав як браузер за замовчуванням зовсім іншу програму. При цьому необхідність вручну вибирати браузер для кожного типу файлів, розкритикована користувачами та сторонніми розробниками, у складі системи залишилася.

Нічого не допомагає

Незважаючи на те, що Windows є найпопулярнішою настільною ОС у світі (74,27% на листопад 2021 р., статистика StatCounter), Edge не може похвалитися таким самим широким охопленням аудиторії. На світовій арені він займає третє місце з 9,53%, поступаючись Apple Safari (9,82%) та Chrome з його 66,35-відсотковою часткою. Цього, відверто кажучи, не вражаючого результату Edge досяг за більш ніж шість років свого існування. Він вийшов у складі стабільної збірки Windows 10 наприкінці липня 2015 р.

Однак не можна не відзначити, що різні хитрощі Microsoft і наявність Edge у складі Windows нехай і повільно, але все ж таки роблять свою справу. У жовтні 2020 р. частка Edge не перевищувала 5,83% у світі. В Україні, втім, він, як і раніше, майже нікого не цікавить – всього 3,6% ринку на листопад 2021 року.

Microsoft не щастить з браузерами

Microsoft не може заборонити користувачам працювати в Chrome, Firefox, Vivaldi та інших браузерах, оскільки це відразу обернеться для неї численними антимонопольними розглядами по всьому світу. Багато користувачів до цього часу вибирають сторонні оглядачі вже за звичкою, сформованою роками роботи в різних ОС Windows.

Аж до Windows 11 всі настільні ОС Microsoft, починаючи з Windows 95, комплектувалися відомим Internet Explorer. У Windows 10 він також був. Microsoft у свій час навіть закликала всіх відмовитися від нього, а потім взагалі видалила його з системи.

На росіян умовляння Microsoft не діють

Internet Explorer майже завжди в гірший бік відрізнявся від конкуруючих продуктів щодо стабільності, безпеки і швидкості роботи. Також він нерідко відставав від них щодо функціональних можливостей.

У зв’язку з усім цим багатьма IE використовувався лише для завантаження дистрибутива іншого браузера або для роботи зі застарілими веб-сайтами, не адаптованими під сучасні оглядачі. Як результат – мінімальна популярність у всьому світі. У лютому 2019 р. Microsoft сама визнала його небезпеку та невідповідність сучасним вимогам. В якості альтернативи вона запропонувала Edge, але, судячи з нинішньої частки ринку цього браузера, користувачі не поспішають дотримуватися її рекомендацій.