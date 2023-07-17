Залишилось 2 дні: Google видалить частину файлів користувачів, якщо їх не архівувати

Компанія Google попередила користувачів своїх облікових записів про швидке закриття ” Архіву альбомів “. Таким чином, користувачам варто поквапитися і створити резервні копії всіх даних з архіву, які ще мають для них цінність.

“Архів альбомів” стане недоступним з 19 липня 2023 року, а контент, який зберігається тільки на цьому сервісі, буде видалено. Тому варто перевірити, які дані там ще зберігаються, щоби випадково не втратити цінне. Експорт збережених фото можна зробити за допомогою «Архіватора» Google.

Якщо краще розібратися, то стає зрозуміло, що закриття сервісу впливає лише на деякі зображення, які ви відправили через вже неіснуючу службу обміну повідомленнями Google Hangouts, і не має нічого спільного з контентом, завантаженим за допомогою Google Фото та архівом Google Фото або зображеннями в Blogger . Крім того, Google підкреслили, що більшість зображень і відео з Google Hangouts були перенесені в Google Chat і залишаються доступними.