Фахівці порадили, як легко з’ясувати, чим саме забита пам’ять смартфона

Смартфон вже давно став незамінним помічником сучасної людини. Особисто я без цього гаджета, як без рук. Він і для роботи корисний, і скоротати час на дозвіллі допомагає.





Ось тільки буває, що наше смарт-пристрій починає гальмувати і підвисати в найбільш невідповідний момент. Виною тому може бути переповнена пам’ять смартфона.

Як з’ясувати, чим забита пам’ять смартфона?

Вирішити проблему підвисання гаджета і прискорити його роботу дозволить періодична чистка пам’яті пристрою. Ось тільки, щоб звільнити безцінні гігабайти, варто в першу чергу з’ясувати, що саме займає собою пам’ять смарт-пристрою.

Зробити це можна за допомогою:

налаштувань;

менеджера файлів;

спеціальної програми.

Як дізнатися, чим переповнена пам’ять, в меню «Налаштування»?

Налаштування будь-якого смартфона містять в собі відомості про файли, що займають пам’ять смарт-пристрою. Визначити за допомогою меню налаштувань, які з файлів найбільш громіздкі, досить просто.

Для цього потрібно:

Відкрити параметри гаджета. Зайти в меню “Пам’ять”. Залежно від телефону, цей розділ називається “Сховище”.

Якщо гаджет почав підвисати і гальмувати, слід в налаштуваннях відкрити розділ «Пам’ять» і дізнатися, чи не перевантажена вона

Тут можна дізнатися кількість:

вільних гігабайтів;

використаної пам’яті.

Тут ми побачимо, скільки пам’яті пристрою зайнято

Але і це ще не все. Також тут показаний тип даних і їх сукупний об’єм.

Більшість смарт-пристроїв дозволяє простим натисканням на будь-який тип даних відкрити конкретне місце, де ці самі дані зберігаються.

А ще можна з’ясувати, чим саме забита пам’ять гаджета

Наприклад, якщо клікнути на розділ “Зображення”, то можна запросто перейти до переліку альбомів, що складають галерею, і провести видалення всього непотрібного.

Як дізнатися, чим зайнята пам’ять смартфона, користуючись диспетчером файлів?

Диспетчером (або менеджером) файлів називається окремий додаток на смартфоні, встановлений за замовчуванням. Він дозволяє відшукати всі папки з файлами. Як правило, там вказана інформація про загальний розмір файлів, як і в “Сховище”.

Диспетчер також допоможе вам з’ясувати, як йдуть справи з пам’яттю смартфона

Тут також можна знайти інформацію про:

архіви;

завантаження.

Саме викачані файли ми частенько забуваємо видаляти, а вони займають досить багато місця, захаращують пам’ять гаджета.

Важливо! У диспетчері файлів зберігаються також і важливі папки. Їх видаляти не варто. Це може погано позначитися на роботі вашого смарт-пристрою. Перед тим, як щось видалити, обов’язково переконайтеся в тому, що це не системні файли.

Спеціальні програми

Хоч менеджер файлів і дасть вам повну інформацію про всі папки, користуватися ним не дуже зручно, адже робити це доводиться вручну. Простіше використовувати для очищення пам’яті спеціальну програму. Вона швидко зробить аналіз пам’яті і відобразить в зрозумілому для нас вигляді, що саме забиває пам’ять смартфона.

Можна завантажити спеціальну програму з інтернету, щоб почистити пам’ять телефону і прискорити його роботу

Існує велика безліч подібних додатків. Їх легко знайти в інтернеті (причому безкоштовно) і встановити на свій гаджет.