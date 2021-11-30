Google назвав найкращі програми та ігри для Android 2021 року
2021 рік добігає кінця і компанії вже починають підбивати підсумки. Ось і Google провела щорічну номінацію Google Play Awards, на якій обрала «найкращу програму» та «найкращу гру» на Android, а також оголосила найкращий софт у різних категоріях за результатами голосування користувачів.
Найкращим додатком за версією Google виявилося Balance: Meditation&Sleep .
Як можна здогадатися з назви, софт дає рекомендації щодо медитації та сну, а також дозволяє спланувати порядок дня.
Грою року виявилася Pokemon Unite (MOBA про покемонів), яку похвалили за динамічний геймплей та багатий кросплатформовий досвід.
Переможці в інших номінаціях:
- Найкращий «корисний» додаток – Empathy ;
- Найкраще додаток на кожен день – Blossom ;
- Найкращий додаток у категорії «Розваги» – Clubhouse ;
- Найкраща знахідка цього року – Laughscape ;
- Кращий додаток для планшета – Canva ;
- Кращі програми для особистісного зростання – Balance ;
- Кращий додаток для пристроїв, що носяться – Calm ;
- Найкращий додаток для Android TV – Disney + .
У голосуванні спільноти найкращою грою було визнана батл-рояль Garena Free Fire MAX , а додатком – мобільний клієнт стрімінгового сервісу Paramount+ .
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