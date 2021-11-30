Softnews

Google назвав найкращі програми та ігри для Android 2021 року

30.11.2021
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2021 рік добігає кінця і компанії вже починають підбивати підсумки. Ось і Google провела щорічну номінацію Google Play Awards, на якій обрала «найкращу програму» та «найкращу гру» на Android, а також оголосила найкращий софт у різних категоріях за результатами голосування користувачів.


Найкращим додатком за версією Google виявилося Balance: Meditation&Sleep .
Як можна здогадатися з назви, софт дає рекомендації щодо медитації та сну, а також дозволяє спланувати порядок дня.

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Грою року виявилася Pokemon Unite  (MOBA про покемонів), яку похвалили за динамічний геймплей та багатий кросплатформовий досвід.

Pokemon Unite

Переможці в інших номінаціях:

  • Найкращий «корисний» додаток – Empathy ;
  • Найкраще додаток на кожен день – Blossom ;
  • Найкращий додаток у категорії «Розваги» – Clubhouse ;
  • Найкраща знахідка цього року – Laughscape ;
  • Кращий додаток для планшета – Canva ;
  • Кращі програми для особистісного зростання – Balance ;
  • Кращий додаток для пристроїв, що носяться – Calm ;
  • Найкращий додаток для Android TV – Disney + .

У голосуванні спільноти найкращою грою було визнана батл-рояль  Garena Free Fire MAX , а додатком – мобільний клієнт стрімінгового сервісу Paramount+ .

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30.11.2021
1 хвилина на прочитання

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