Google назвав найкращі програми та ігри для Android 2021 року

2021 рік добігає кінця і компанії вже починають підбивати підсумки. Ось і Google провела щорічну номінацію Google Play Awards, на якій обрала «найкращу програму» та «найкращу гру» на Android, а також оголосила найкращий софт у різних категоріях за результатами голосування користувачів.





Найкращим додатком за версією Google виявилося Balance: Meditation&Sleep .

Як можна здогадатися з назви, софт дає рекомендації щодо медитації та сну, а також дозволяє спланувати порядок дня.

Грою року виявилася Pokemon Unite (MOBA про покемонів), яку похвалили за динамічний геймплей та багатий кросплатформовий досвід.

Переможці в інших номінаціях:

Найкращий «корисний» додаток – Empathy ;

Найкраще додаток на кожен день – Blossom ;

Найкращий додаток у категорії «Розваги» – Clubhouse ;

Найкраща знахідка цього року – Laughscape ;

Кращий додаток для планшета – Canva ;

Кращі програми для особистісного зростання – Balance ;

Кращий додаток для пристроїв, що носяться – Calm ;

Найкращий додаток для Android TV – Disney + .

У голосуванні спільноти найкращою грою було визнана батл-рояль Garena Free Fire MAX , а додатком – мобільний клієнт стрімінгового сервісу Paramount+ .