Стала відома дата можливого блокування YouTube на Росії

У мережі з’явилася інформація, згідно з якою Міносвіти РФ розіслало вузам країни листа. У ньому відомство попросило навчальні заклади перенести свій контент із YouTube на російські платформи до 4 квітня 2022 року.





До сервісів, на які було рекомендовано перезалити відео, були віднесені VK.Video і Rutube.

Департамент координації інформаційної та просвітницької діяльності Міністерства науки і вищої освіти Російської Федерації повідомляє вам про необхідність забезпечення перенесення (дублювання) вашого аудіовізуального контенту з відеохостингу YouTube на російські платформи відеохостингу VK.Video та Rutube у строк до 4 квітня 2022 року. Лист Міносвіти РФ до вузів



З цього сміло можна робити висновки, що над YouTube замайоріли якісь обмеження, або повне блокування.

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