Експерт розповів як приховати особистість дитини в інтернеті

У сучасному світі, де технології проникають у кожен аспект нашого життя, діти починають залишати свої цифрові сліди задовго до того, як навчаться ходити.

Однак, як показує стаття Джоела Іствуда на The Markup, батьки можуть допомогти уповільнити цей процес, свідомо обмежуючи інформацію про своїх дітей в інтернеті.

Іствуд і його дружина вирішили не публікувати в інтернеті ім’я, обличчя та особисті дані своєї дитини. Вони уникали розміщення фотографій та особистої інформації, особливо в поєднанні, щоб запобігти створенню профілю для цільової реклами або використанню даних у навчальних наборах для ШІ.

Замість публічного оголошення про народження, вони відправили особисті повідомлення друзям і родині.

Цікаво, що у їхньої дитини унікальне поєднання імені та прізвища, не пов’язане з жодним із батьків, що додатково посилює конфіденційність. Наразі пошук у Google за повним ім’ям дитини не дає результатів.