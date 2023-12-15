На iPhone та Android вийшли нові версії GTA

Студія Rockstar Games випустила iOS- і Android-версії збірки відеоігор Grand Theft Auto: The Trilogy. Про це повідомляє видання Sportskeeda.

До збірки увійшли три частини Grand Theft Auto (GTA): GTA 3 (2001 р.), GTA: Vice City (2002 р.) і GTA: San Andreas (2004 р.). Усі вони вже доступні для скачування з App Store і Google Play.

Хоча на інших платформах збірка продається одним лотом, на мобільних пристроях кожна гра пропонується окремо за $20 (приблизно 1,8 тис. руб. за курсом на 14 грудня 2023 року). При цьому Grand Theft Auto: The Trilogy доступна безкоштовно для передплатників Netflix.

Для перевидання студія Rockstar Games переробила всі три частини GTA з бандла. Зокрема, розробники поліпшили графіку в іграх, зберігши при цьому їхню оригінальну стилістику.

Спочатку Grand Theft Auto: The Trilogy вийшла в листопаді 2021 року на Windows і консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, а також Xbox Series X і S.