Автор «Метро» чекав на той момент, коли сюжет «Метро 2039» стане дистопічною реальністю, щоб розповісти його

Автор серії книг «Метро» Дмитро Глуховський опублікував допис, присвячений історії «Метро 2039». Письменник зазначив, що давно хотів розповісти саме цю історію, однак потрібно було дочекатися, поки реальність наздожене задумане.

Слова автора викликали неоднозначну реакцію в коментарях. Частина аудиторії висловила побоювання щодо надмірної політизації сюжету. Разом з тим багато фанатів висловили ентузіазм з приводу майбутньої гри. Частина аудиторії сподівається на розширення ігрових систем виживання, включаючи заміну газових фільтрів і підзарядку ліхтарика вручну – механіки, які полюбилися ще в Metro 2033.

Раніше в мережі з’явився витік з детальним описом сюжету Metro 2039. Згідно з інформацією, дія розгортається через 25 років після ядерної війни. Ті, хто вижив у московському метро, опиняються під владою фанатичного спартанця Хантера, який встановив тоталітарний режим «Новорейх». Гравець візьме на себе роль Мандрівника – відлюдника, змушеного повернутися до Москви, місця, куди він поклявся ніколи не повертатися.

Офіційний анонс Metro 2039 відбудеться сьогодні в рамках Xbox First Look.