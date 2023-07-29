Стало відомо про відміну нової гри у всесвіті «Відьмака»

Команда незалежних розробників Wilczy Miot повідомила про припинення роботи над проектом Wiedzmin: Kres Cechu, яка є RPG з піксельною графікою у всесвіті «Відьмака». Про це повідомляє польський портал GRY-OnLine.

За даними GRY-OnLine, причиною припинення підтримки проекту стала вимога юристів польської студії CD Projekt RED, яка є єдиним ліцензіатом ігор у всесвіті романів Анджея Сапковського “Відьмак”. Wilczy Miot отримали листа від компанії через місяць після релізу Wiedzmin: Kres Cechu на платформі itch.io.

У Wilczy Miot пояснили, що працювали над проектом більше чотирьох років. За словами ентузіастів, вони намагалися зв’язатися із правовласниками ще на ранніх етапах розробки, проте не отримали від них відповіді. Пізніше у CD Projekt RED все ж таки вдалося отримати дозвіл на створення проекту за допомогою блогера RaptorPL. Єдиною умовою була заборона використання графіки та звуків з ігор CD Projekt RED.

Редакції GRY-OnLine у ​​польській студії повідомили, що співробітник, який дав дозвіл через блогера RaptorPL, не мав відповідних повноважень. Більше того, за даними CD Projekt RED, компанія ще у 2020 році повідомила Wilczy Miot про неприпустимість розробки Wiedzmin: Kres Cechu.

У Wilczy Miot зазначили, що незважаючи на провал Wiedzmin: Kres Cechu, продовжать робити відеоігри.