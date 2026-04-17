SellCell: 96,4% власників iPhone залишаються вірними Apple

Лояльність користувачів iPhone досягла рекордного рівня. Згідно з дослідженням SellCell, 96,4% власників смартфонів Apple у США планують продовжувати користуватися цими пристроями під час наступного оновлення.

Для порівняння: у 2021 році цей показник був 91,9%, а у 2019 — 90,5%.

Користувачі Android виявилися менш прив’язаними до своєї платформи. Лише 86,4% респондентів планують залишитися з Android, тоді як 13,6% розглядають можливість зміни. Власники Android майже в 4 рази частіше замислюються про зміну екосистеми, ніж користувачі iPhone.

Серед 3,6% власників iPhone, які готові змінити бренд, 69,7% планують перейти на Samsung, а 20,2% розглядають Google. Серед користувачів Android, які думають про зміну платформи, 26,8% готові вибрати iPhone.

Основна причина високої лояльності до iPhone — переваги продукції Apple, зазначені 60,8% опитаних. 17,4% підкреслили важливість екосистеми компанії. Серед потенційних «перебіжчиків» головними факторами стали висока вартість iPhone та привабливіше співвідношення ціни і характеристик у Android-пристроїв. Також 22,5% вважають, що конкуренти пропонують більш просунуті технології.

83,8% власників iPhone користуються пристроями компанії понад п’ять років. Для Android цей показник значно нижчий — 33,8%.

Опитування проводилося в США і охопило 5000 осіб. Вибірка була збалансована між користувачами iPhone та Android, анкети містили однакову структуру питань.