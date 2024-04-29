Samsung не збільшить акумулятор Galaxy S25 Ultra через економію

Очікується, що в спробі знизити витрати на компоненти топової моделі Galaxy S25 Ultra компанія Samsung збереже ємність акумулятора на тому ж рівні (5000 мАг), який використовується з випуску Galaxy S21. Про це повідомляє видання PhoneArena, посилаючись на користувача X (Twitter) під ніком Sawyer Galox.

За даними Sawyer Galox, разом з акумулятором на 5000 мАг Galaxy S25 Ultra також отримає підтримку дротової зарядки потужністю до 45 Вт. Інсайдер повідомив, що спочатку Samsung планувала обладнати флагман 2025 року багатокомірковою батареєю і підтримкою зарядки потужністю до 65 Вт. Однак тепер на обидва оновлення доведеться чекати до виходу Galaxy S26 Ultra у 2026 році.

У PhoneArena вважають, що Samsung вирішила заощадити на акумуляторі Galaxy S25 Ultra, оскільки зіткнулася зі зростанням цін на комплектуючі від постачальників. Зокрема, нещодавно стало відомо, що американська компанія Qualcomm підняла ціни на процесори Snapdragon. Зазвичай саме в моделях серії Ultra південнокорейський IT-гігант використовує чипи Snapdragon, а не фірмові Exynos.

Очікується, що Samsung представить серію Galaxy S25, до якої неодмінно увійде модель Ultra, на початку 2025 року. Зазвичай компанія проводить заходи Galaxy Unpacked у січні або лютому.