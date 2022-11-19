Що відомо про надточний дрон-камікадзе, який спроєктували в Україні

Новий надточний дрон-камікадзе отримав оригінальну назву eBOSH. Його сконструювали та зібрали в Україні. Засновники проєкту «Україна Зараз» завантажили на You-Tube відео, де показані тестові випробовування БПЛА.

Розробкою нової зброї займалася організація «Чорний Ворон». Її заснували добровольці для того, щоб розвивати українське авіаконструювання, воєнні технології. Вони мають власне виробництво, пропонують проходити навчання операторам дронів, ремонтують техніку для ЗСУ.

Слід зауважити, що на полі бою надточна зброя дає не аби яку перевагу. Якщо, наприклад, говоримо про артилерію, то одна високоточна установка по своїй ефективності перевершує декілька десятків звичайних артилерійських систем.

Подібна ситуація і з дронами. Чим точніший безпілотник-камікадзе, тим більшу перевагу мають ЗСУ. Саме тому було покладено багато сил на створення eBOSH. На відео можна побачити, що до дрона прикріплена пластикова труба, а всередині цієї труби граната ВОГ-17.

Можна використовувати термобаричні та акумулятивні бойові припаси. Корисне навантаження 0,5 кг. У повітрі БПЛА може перебувати 15 хвилин.

Дрон-камікадзе дає змогу операторові бачити види від першої особи. Спостереження та керування у такому режимі проходить за допомогою спеціальних окулярів. Так, принцип схожий з окулярами та шоломами для ігрових приставок. Ефект присутності забезпечує FPV-система.

Особливість застосування дронів eBOSH у тому, що оператор керує залізною пташкою до моменту удару по цілі. Цим БПЛА можна атакувати під будь-яким кутом. Якщо більшість дронів можуть скидати бомбу тільки згори, то ці безпілотники більш маневрові у цьому плані.

Дальність польоту дронів до 2000 метрів. Вже зараз інженери працюють над тим, щоб збільшити цю відстань у два рази. Максимальна швидкість БПЛА 150 км/год.

Повернемось до тестового запуску. На відео eBOSH підриває особливу ціль — автомобіль «Москвич». Можна побачити, як оператор скерував дрон прямо у салон автомобіля, і той підірвався. Такі БПЛА можна скеровувати й в автомобілі ворогів, швидко та точно.