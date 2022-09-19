OUKITEL RT2 – найміцніший у світі потужний планшет тепер доступний за найнижчою ціною

Лідер світового ринку міцних пристроїв великих акумуляторів, компанія OUKITEL, нарешті оголосила про те, що міцний планшет RT2 з найбільшою у світі батареєю, надміцністю та іншими забійними характеристиками надійде у продаж 19 вересня зі знижкою до 50%.





Супердовговічна батарея ємністю 20000 мАг

Модель RT2 оснащена акумулятором з рекордною ємністю 20000 мАг, завдяки чому гаджет може пропрацювати до 4-5 тижнів у режимі очікування та до 6-7 днів у режимі активного використання. Крім того, планшет підтримує швидке заряджання 33 Вт і повністю заряджається за 4,5 години. Планшет RT2 призначений для користувачів, яким потрібен міцний, надійний та функціональний пристрій. Він має клас захисту IP68, IP69K та сертифікований за військовим стандартом MIL-STD-810H для захисту від бризок, піску та пилу, падіння з висоти близько 1,5 м, роботи при високих та низьких температурах.

10,1-дюймовий дисплей FHD+ та висока продуктивність

Планшет оснащений 10,1-дюймовим FHD+ дисплеєм, який здатний розпізнавати дотики в рукавичках та чітко відображати інформацію при прямому сонячному світлі. Наявність функції розпізнавання обличчя допоможе швидко та легко розблокувати пристрій. OUKITEL RT2 Rugged працює під керуванням операційної системи Android 12. Плавну та швидку роботу забезпечує восьмиядерний процесор MediaTek MT8788. Планшет оснащений 8 ГБ ОЗП та 128 ГБ ПЗУ. Сховище можна легко розширити за допомогою картки microSD максимальним об’ємом 1 ТБ.

Зв’язок у будь-якому місці

Пристрій оснащений основною та фронтальною камерами з роздільною здатністю 16 Мп. Та, що розташована на задній панелі RT2, знімає всі фото та відео з яскравою чіткістю та легко сканує документи, а фронтальна камера зручна для селфі або відеодзвінків. Планшет OUKITEL RT2 має набір бездротових модулів – Dual 4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS. Цей брутальний пристрій забезпечує гарний зв’язок як у режимі розмов, так і при перегляді сайтів і спілкуванні в соціальних мережах.

Сфера застосування пристрою досить широка: це і далекий похід, і наукова експедиція, і екстремальні види спорту, і робота в складних і небезпечних для звичайних пристроїв умовах. Не пропустіть свій шанс придбати цей міцний планшет для вашої наступної пригоди на природі прямо зараз. Міцний планшет OUKITEL RT2 доступний тільки на AliExpress за ціною 239,99 $ протягом обмеженого часу (з 19 по 23 вересня).