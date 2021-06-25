Hardnews

Android-смартфони по всьому світу зламалися

25.06.2021
1 хвилина на прочитання

Власники смартфонів на Android по всьому світу відчувають проблеми з використанням комплектуючих. Про це повідомляється на сайті Downdetector.


Судячи з відгуків користувачів порталу, з проблемами зіткнулися власники гаджетів на базі операційної системи від Google в Україні, Росії, Польщі, Чехії, Великобританії, Іспанії та інших країнах. Кількість скарг на сайті Downdetector досягало трьох тисяч.

У більшості випадків власники гаджетів не можуть скористатися сервісами Google. Відвідувачі сайту розповідають, що девайси фактично зламано, так як вони не можуть зайти в багато програм та сервісів від американської компанії.

Новини по темі

На момент написання замітки в Google ніяк не прокоментували збій. Однак деяким користувачам вдалося вирішити проблему. Зокрема, відвідувачка Downdetector Natka Nat пише, що збій припинився після переустановлення фірмового додатка Google. «Я перезапустив телефон, і все закінчилося», – зауважив користувач під ніком Boyest.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


25.06.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Монобанк

Шахраї взяли кредит на користувача «Монобанку», банк допомагати не збирається

23.06.2021
Коронавірус

Чому від COVID-19 пропадає смак і запахи: вчені знайшли відповідь

23.06.2021

Лікар спростував міф про шкоду використання смартфона під час грози

23.06.2021

Великий інтернет-магазин викрили в знищенні непроданої техніки

22.06.2021
Back to top button