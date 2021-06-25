Android-смартфони по всьому світу зламалися

Власники смартфонів на Android по всьому світу відчувають проблеми з використанням комплектуючих. Про це повідомляється на сайті Downdetector.





Судячи з відгуків користувачів порталу, з проблемами зіткнулися власники гаджетів на базі операційної системи від Google в Україні, Росії, Польщі, Чехії, Великобританії, Іспанії та інших країнах. Кількість скарг на сайті Downdetector досягало трьох тисяч.

У більшості випадків власники гаджетів не можуть скористатися сервісами Google. Відвідувачі сайту розповідають, що девайси фактично зламано, так як вони не можуть зайти в багато програм та сервісів від американської компанії.

На момент написання замітки в Google ніяк не прокоментували збій. Однак деяким користувачам вдалося вирішити проблему. Зокрема, відвідувачка Downdetector Natka Nat пише, що збій припинився після переустановлення фірмового додатка Google. «Я перезапустив телефон, і все закінчилося», – зауважив користувач під ніком Boyest.