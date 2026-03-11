The Witcher IV буде підтримувати оновлену версію RTX Mega Geometry

CD Projekt не поспішає ділитися інформацією про дату виходу The Witcher IV. Натомість у мережі з’являються все нові й нові технічні подробиці багатообіцяючого проєкту.

Як пише портал Videocardz , у четвертій частині «Відьмака» буде використовуватися оновлена версія RTX Mega Geometry. Згідно з NVIDIA (яка допомагає CDPR з самого початку розробки нової The Witcher), Mega Geometry прискорює побудову BVH (наборів геометричних об’єктів) для кластерних геометричних систем — це дозволяє створювати більше полігонів з трасуванням променів, але при цьому не впливає на продуктивність гри.

Технологія добре проявляє себе в сценах з масою деталей на зразок скель, будівель і різного сміття. RTX Mega Geometry використовувалася в Alan Wake 2, але, судячи з результатів тестування, з продуктивністю там були відчутні проблеми: в тестуванні порталу GameGPU домогтися стабільних 60 кадрів в секунду в нативній роздільній здатності 1920х1080 вдалося тільки з відеокартою RTX 4090. З огляду на те, наскільки проблемним виявляється Unreal Engine 5 в іграх з відкритим світом, буде надзвичайно цікаво подивитися на оптимізацію The Witcher IV.

Нагадаємо, що нещодавно CD Projekt провела подкаст AnsweRED. З нього з’ясувалося, що в The Witcher IV на геймерів чекає маса інновацій — зокрема, можливість вільно стрибати.