Продовження Metro Exodus вже “можна пройти”: відомий час релізу

Нова частина Metro виявилася ближче, ніж усі очікували. Інсайдер і журналіст Том Хендерсон поділився інформацією, що продовження популярної серії ігор від української компанії 4A Games знаходиться на пізніх стадіях розробки — роботи ще багато, проте гру вже можна пройти від початку і до кінця.

Швидше за все, офіційна презентація Metro з трейлером, демонстрацією геймплею та іншими подробицями пройде вже цього року. А реліз гри відбудеться наступного. Раніше розробники розповідали, що істотно доопрацювали двигун 4A Engine, так що варто чекати топової графіки за допомогою сучасних фіч на кшталт трасування променів.

Геймплейні елементи, швидше за все, не зазнають великих змін. На місці залишаться концептуальні фішки серії Metro: постапокаліптичні пейзажі, дослідження, збирання ресурсів, крафт, стелс, кінематографічні кат-сцени. До речі, остання частина франшизи Metro з припискою Exodus вийшла в 2019 році, а розробку нової 4A Games анонсувала в 2020-му.