Death Stranding 2 майже готова: Кодзіма вже особисто її тестує

У рамках подкасту Koji10 легендарний геймдизайнер Хідео Кодзіма (творець серії Metal Gear Solid) заявив, що фантастична пригода Death Stranding 2: On the Beach готова вже на 95 %. Наразі він особисто займається тестуванням гри і до релізу вже майже все готово.

Вихід Death Stranding 2: On the Beach запланований для консолей Sony PlayStation 5 і PlayStation 5 Pro на 26 червня 2025 року. Після випуску цієї адвенчури студія Kojima Productions завершить роботу над сюжетним хоррором OD, а вже після кине всі сили на видовищний шпигунський екшен PHYSINT, який стане духовним спадкоємцем Metal Gear Solid.

За словами пана Кодзіми, їхня нова гра – PHYSINT, стане новим етапом у житті його студії. Ця гра покликана стерти межу між фільмами та відеоіграми. Ймовірно, її випустять уже для Sony PlayStation 6.