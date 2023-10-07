У Epic Games Store безкоштовно роздають симулятор керування рестораном Godlike Burger

У Epic Games Store розпочалася роздача гри Godlike Burger. Це інді-проект, який зазвичай коштує 19.99 $, але до 12 жовтня буде доступний безкоштовно всім бажаючим.
«Godlike Burger ставить вас на місце шеф-кухаря-маніяка, який готує найкращі гамбургери у всесвіті. Секретний інгредієнт? Самі клієнти! Керуйте рестораном, готуйте смачні гамбургери та знищуйте безліч прибульців. Але будьте обережні – не залишайте свідків! – З опису.
Godlike Burge має кілька оглядів на сайті OpenCritic з оцінками від 3.5/10 до 7.6/10. Кількість позитивних відгуків у Steam – 74%. Загалом гра на любителя, але якщо дарують безкоштовно, то чому б не спробувати?
Забрати Godlike Burger можна за цим посиланням .
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