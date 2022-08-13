Hogwarts Legacy перенесли на наступний рік: відома дата

На жаль, сталося те, чого українські геймери боялися кілька останніх тижнів. Велика хвиля затримок також торкнулася гри Hogwarts Legacy, яка є дуже багатообіцяючою пригодою в легендарній школі магії та чарівництва. Нам доведеться набратися терпіння, тому що ми не гратимемо в цей проект до наступного року – є нова дата випуску.





Лютнева магія

10 лютого 2023 року – це нова дата виходу Hogwarts Legacy, анонсованої для ПК, консолей PlayStation і Xbox – як старого, так і поточного покоління. Цікаво, що цей день не стосується випуску на Nintendo Switch. Платформі гіганта з Кіото доведеться трохи почекати окремого повідомлення від розробників з Avalanche Software.

Відтермінування такої очікуваної прем’єри здається величезною втратою, тим більше, що багато інших студій також вирішили втекти від кінця 2022 року. Зовсім недавно Fireaxis Games оголосила про перенесення прем’єри Marvel’s Midnight Suns – також відомої тактичної гри з супергероями. Однак тут немає дати випуску, що залишає гравців перед загадковим 2023 роком.