Названо абсолютного лідера 2025 року за кількістю нагород «Гра року»

Користувачі форуму ResetEra підбили підсумки 2025 року, підрахувавши, які відеоігри найчастіше отримували звання «Гра року». Беззаперечним тріумфатором із величезним відривом стала французька RPG Clair Obscur: Expedition 33, яка фактично розгромила конкурентів.

Згідно зі статистикою, проект зібрав 200 нагород. Для порівняння, найближчий переслідувач — Kingdom Come: Deliverance II — отримав лише 22 відзнаки. До п’ятірки найкращих також увійшли Donkey Kong Bananza (11), довгоочікувана Hollow Knight: Silksong (10) та Death Stranding 2: On the Beach (7).

При підрахунку враховувалися як престижні світові премії рівня The Game Awards та Golden Joystick Awards, так і думки профільних видань. Ентузіасти зазначають, що результат міг бути навіть вищим: технічно в активі гри 201 перемога, проте організатори The Indie Game Awards дискваліфікували Clair Obscur та позбавили її двох нагород через використання розробниками штучного інтелекту на етапі прототипування.