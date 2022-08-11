GTA 6 стане не просто найкращою грою серії, а й підніме планку якості для всієї індустрії розваг

Про це повідомляє портал PC Gamer, пославшись на слова Штрауса Зельника, керівника видавництва Take-Two (Rockstar Games належить саме цій компанії).





За його словами, на початку процесу розробки GTA 6 співробітники Rockstar Games поставили собі завдання створити щось таке, що підніме планку якості не тільки для франшизи GTA, але і для всієї ігрової індустрії. Більше того, для всієї індустрії розваг загалом.

Пан Зельник додав, що всі великі ігри Rockstar ставали справжньою подією свого часу. З останніх – Grand Theft Auto V та Red Dead Redemption 2.

Розробка GTA 6 йде повним ходом. Але терміни релізу не називаються. Невідомі цільові платформи. За чутками, гру випустять у 2024-му році для ПК та консолей PlayStation 5, Xbox Series S та Xbox Series X. У GTA 6 одним із головних героїв буде жінка.