З’явилось нове інтерв’ю розробників The Callisto Protocol та трохи нового геймплею

Журнал GameInformer опублікував новий ролик, присвячений науково-фантастичному хорору The Callisto Protocol від творця Dead Space Глена Скофілда.





Скофілд розповів, що після виходу з заснованої ним Sledgehammer Games вирішив зробити перерву і вирушив у пустелю, де займався одним зі своїх хобі — малюванням. У процесі він почав обмірковувати концепти свого наступного проекту, з яким подався до видавців з метою відкрити студію і розпочати розробку гри по новій IP.

Також по ходу ролика показують кілька дуже коротеньких уривків із геймплеєм гри.

The Callisto Protocol вийде 2 грудня на PC, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series S|X.