Хто в зоні ризику: чи може пізня вагітність спричинити рак

Рак молочної залози – страшна і досить поширена в наші дні хвороба. Існує думка, що збільшення захворюваності пов’язане з пізнім дітонародженням серед жінок старше 30 років.

На думку фахівців, жінки, які вирішують народжувати в пізньому віці, не повинні відмовлятися від свого вибору, який може спричинити “щось інше”.

Лікарі підтверджують, що тривале вироблення естрогенів дійсно може призвести до розвитку ракової пухлини. Але з іншого боку, у жінок, які жодного разу не народжували, ризик розвитку хвороби набагато вищий.

“У тих, хто годував грудьми, ризик раку молочної залози нижчий, ніж у тих, хто це робив менше шести місяців”, – також пояснюють експерти.

Лікарі радять жінкам не відмовлятися від вагітності під страхом хвороби.