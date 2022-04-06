Названо запах, який подобається майже всім

Команда вчених з Оксфордського університету та Каролінського інституту у Швеції назвали аромат, який подобається більшості людей з різних частин світу та культурних груп. Найприємнішим виявився запах ванілі. Результати роботи опубліковані у журналі Current Biology.





Раніше фахівці вважали, що культурне походження різних груп має ключову роль у сприйнятті запахів. Проте нове дослідження спростувала цю теорію. Вчені знайшли аромати, що подобаються всім людям, незалежно від того, де вони народилися. Серед таких виявився аромат ванілі та етилбутирату, який пахне персиками. Також вчені виявили найбільш неприємні аромати, наприклад, запах ізовалеріанової кислоти (міститься у сирі, соєвому молоці, яблучному соку та поті ніг).

Фахівці вивчили дев’ять груп людей із різним способом життя. Усього участь у аналізі взяли 235 осіб, яких попросили ранжувати запахи за шкалою від приємного до неприємного.

У результаті дослідники дійшли висновку, що етнічне походження не грає особливої ​​ролі у сприйнятті запахів. На 41 відсоток оцінка аромату залежить від молекулярного складу речовини і на 54 відсотки – від особистих переваг.

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