Кінець епохи: великий магазин електроніки припинив роботу та перенаправляє на «Епіцентр»

Один із піонерів української електронної комерції, маркетплейс f.ua (відомий старожилам як Fotos.ua), тихо припинив своє існування. Сайт магазину більше не працює автономно — при спробі входу користувачів автоматично перенаправляє на головну сторінку мережі «Епіцентр».

«Партнерство», а не поглинання: Жодних офіційних оголошень про закриття не було, хоча соцмережі проєкту мовчали з весни 2025 року. У пресслужбі «Епіцентру» заявили, що не купували f.ua.

«Онлайн-магазин f.ua не належить ТОВ “Епіцентр К”, а редирект відбувається в межах партнерської угоди», — пояснили в компанії, пославшись на комерційну таємницю. Водночас джерела на ринку стверджують, що угода про купівлю могла бути закрита ще у 2014 році, хоча офіційно це не підтверджується.

Зліт і падіння легенди: Проєкт Дмитра Покотила стартував на початку 2000-х як спеціалізований магазин фототехніки. У 2016 році f.ua входив у трійку найбільших інтернет-магазинів України з обігом у $50 млн. Проте з часом магазин не витримав конкуренції з гігантами на кшталт Rozetka та Comfy. За оцінками експертів, на момент закриття вартість активу могла впасти до менш ніж $1 млн.