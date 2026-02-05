5G не врятує від блекаутів: Vodafone розвіяв міфи про нову технологію

Запуск мереж п’ятого покоління (5G) в Україні не вирішить проблему зникнення зв’язку під час відключень електроенергії. Навпаки, ця технологія може створити додаткове навантаження на енергосистему. Про це заявила прессекретарка «Vodafone Україна» Вікторія Павловська.

Чому 5G споживає більше енергії: Обладнання для 5G є значно потужнішим за те, що використовується для 4G. Швидкісна передача великих обсягів даних вимагає стабільного живлення високої потужності.

Чим більше трафіку проходить через мережу, тим більше електроенергії витрачається.

В умовах дефіциту генерації масовий перехід на 5G лише погіршив би ситуацію під час знеструмлень.

Плани на майбутнє та тести: Наразі пріоритетом оператора залишається підтримка стабільної роботи існуючої мережі 4G. Повноцінний запуск 5G планується вже після завершення війни та стабілізації енергосистеми. Попри це, Vodafone проводить точкові експерименти: