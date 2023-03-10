Клієнти Vodafone не можуть поповнити рахунок: у компанії пояснили причину

Закриття Національним банком Айбокс Банку створило серйозні проблеми клієнтам мобільного оператора «Vodafone Україна». Оскільки термінали Ibox більше не працюють, українці не можуть поповнювати свої рахунки з допомогою додатку My Vodafone. А це означає, що їм тепер доведеться платити комісію кожного разу, коли виникне потреба внести гроші на баланс.

Неприємну новину повідомили у прес-службі Vodafone. В компанії зазначили, що їм довелося тимчасово обмежити можливості поповнення рахунку через мобільний додаток. Проте клієнтів запевнили, робота над альтернативними способами оплати послуг Vodafone вже триває.

Насправді внести кошти на баланс абоненти «Vodafone Украина» можуть й іншими способами. Однак у терміналах Айбокс Банку вони робили це безкоштовно, тобто не сплачуючи ні копійки комісії. Наразі ж у Водафон радять клієнтам для вигідного поповнення рахунку користуватися сервісом EasyPay.

Варто зазначити, що ліквідація «Ibox Bank» вплинула і на клієнтів популярного в Україні банку без відділень monobank. Адже вони також активно користувалися терміналами Ibox для поповнення своїх карток. Проте в банку швидко знайшли вихід із ситуації та запропонували клієнтам інший спосіб внесення коштів на рахунок без плати за обслуговування. «Моно» вдалося домовитися про безкошковне поповнення карток з іншими мережами терміналів самообслуговування – City24 та EasyPay.

Нагадаємо, що рішення про відкликання ліцензії Айбокс Банку НБУ прийняв лише кілька днів тому – 7 березня. Причиною такого рішення стало систематичне порушення фінансовою установою закону про протидію та запобігання відмиванню доходів. А вже 8 березня, коли рішення регулятора набрало чинності, у кількох офісах «Ibox Bank» Служба безпеки України провела обшуки. Після цього у мережі з’явилася інформація про те, що керівництво «Айбокс» підозрюють у сприянні легалізації доходів ігрового бізнесу.